《經濟通通訊社２９日專訊》瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊最新發布的中國股票策略指

，春節後Ａ股市場總體呈弱勢震盪態勢，滬深３００指數和萬得全Ａ指數分別下跌３﹒６９％和

０﹒８５％。短期的市場回調意味著布局良機。他預計，在經濟復甦及下游利潤率改善的背景下

，滬深３００指數的每股盈利增速今年將回升至１５％，有望為市場帶來可觀的上行空間。

對於市場回升的原因，他指出，當前有一些正面因素正在不斷累積，包括ＰＭＩ、信貸增速

和房地產銷售等領先經濟指標均繼續反彈；３月地鐵客運量和交通擁堵指數均較１－２月進一步

反彈，遠超２０１９年同期水平；市場對Ａ股盈利增速預期不斷上調；２月底以來公募新發基金

已經出現邊際改善，而北向資金有望持續淨流入；宏觀政策保持支持基調，人行降準的時間點甚

至早於市場預期；以及對民營經濟支持力度的進一步加大。

分行業來看，孟磊表示，消費板塊在去年底受到追捧，但年初至今跑輸市場，顯示投資者對

於消費持續復甦的信心不足。不過，服務業和中小企業活動復甦有望支持就業和居民收入改善，

從而支撐消費進一步復甦，而超額儲蓄的部分釋放也應有幫助。

在投資主題上，瑞銀繼續看好數字經濟、自主可控和高股息個股。建議超配休閒服務、家用

電器、食品飲料、醫藥、自動化和計算機，並低配銀行、能源、材料、紡織和農林牧漁。

（ｌｃ）

