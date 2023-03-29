  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/03/2023 14:52

《神州金融》報道指稅優健康險擴容政策即將落地

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據《新浪財經》引述業內人士指，銀保監即將發布《關於擴大
商業健康保險個人所得稅優惠政策適用產品範圍有關事項的通知》，即購買符合規定的商業健康
保險產品就可以享受稅收優惠，按照每年２４００元（人民幣．下同）的限額標準在個人所得稅
前扣除。簡單理解，如果居民投保稅優健康險，個人所得稅起徵點就可以從５０００元提升為
５２００元。
　　知情人士指，新的稅優商業健康險預計今年完成落地。在明年個稅申報時，歸類在「其他扣
除合計」項下的商業健康險，將像個人養老金一樣，實現申報和抵扣的便捷操作。據悉，這次取
消購買稅優健康險需要繳納個稅的審核，只要是納稅人都能買。
　　目前，稅優健康險產品形式類似「一年期醫療險＋萬能賬戶」。繳費固定，每年２４００元
，一部分拿來支付風險保障，另一部分則會進入萬能賬戶進行增值。這類產品最大的優勢是可以
帶病投保，並且保證續保，同時還能抵扣個稅。對於身體健康條件較差，不能購買其他商業健康
險的人群來說，是一個比較好的選擇。
　　值得注意的是，目前一般的商業保險，包括重疾險、醫療險、壽險、意外險、年金險等都是
沒有稅優識別碼的。只有個別經過審批的、種類單一的稅優健康險產品可以享有稅收優惠政策。
不過，知情人是指，新款稅優健康險將不再有萬能賬戶。醫療險繼續保持既往症可保，但可以單
獨定價。護理險則允許被保險人死亡時拿回現金價值。（ｌｃ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

上一篇新聞︰29/03/2023 14:59  《大灣區》廣州首２月社會消費品零售總額升２％，新能源車熱賣

下一篇新聞︰29/03/2023 14:44  《中國要聞》浙江：推動停車設施服務智慧化數字化升級

其他AH股新聞
More

29/03/2023 15:00  《中國要聞》抖音在成都成立互動數字技術公司，註冊資本一千萬元

29/03/2023 14:42  《Ａ股焦點》聯通與國家管網戰略合作，消息沒提振，Ａ股跌１％

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金