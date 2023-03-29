《經濟通通訊社２９日專訊》據《新浪財經》引述業內人士指，銀保監即將發布《關於擴大

商業健康保險個人所得稅優惠政策適用產品範圍有關事項的通知》，即購買符合規定的商業健康

保險產品就可以享受稅收優惠，按照每年２４００元（人民幣．下同）的限額標準在個人所得稅

前扣除。簡單理解，如果居民投保稅優健康險，個人所得稅起徵點就可以從５０００元提升為

５２００元。

知情人士指，新的稅優商業健康險預計今年完成落地。在明年個稅申報時，歸類在「其他扣

除合計」項下的商業健康險，將像個人養老金一樣，實現申報和抵扣的便捷操作。據悉，這次取

消購買稅優健康險需要繳納個稅的審核，只要是納稅人都能買。

目前，稅優健康險產品形式類似「一年期醫療險＋萬能賬戶」。繳費固定，每年２４００元

，一部分拿來支付風險保障，另一部分則會進入萬能賬戶進行增值。這類產品最大的優勢是可以

帶病投保，並且保證續保，同時還能抵扣個稅。對於身體健康條件較差，不能購買其他商業健康

險的人群來說，是一個比較好的選擇。

值得注意的是，目前一般的商業保險，包括重疾險、醫療險、壽險、意外險、年金險等都是

沒有稅優識別碼的。只有個別經過審批的、種類單一的稅優健康險產品可以享有稅收優惠政策。

不過，知情人是指，新款稅優健康險將不再有萬能賬戶。醫療險繼續保持既往症可保，但可以單

獨定價。護理險則允許被保險人死亡時拿回現金價值。（ｌｃ）

