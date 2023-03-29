《經濟通通訊社２９日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）公布，近日，

經過做市能力綜合評價、技術測試、材料評審等層層篩選，海通證券順利獲得深交所基金通平台

做市商資格。至此，海通證券已獲得滬深兩大交易所基金通平台做市商資格，將為公募

ＲＥＩＴｓ基金提供全方位的做市服務。（ｌｃ）

