《經濟通通訊社２９日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）公布，近日，
經過做市能力綜合評價、技術測試、材料評審等層層篩選，海通證券順利獲得深交所基金通平台
做市商資格。至此，海通證券已獲得滬深兩大交易所基金通平台做市商資格，將為公募
ＲＥＩＴｓ基金提供全方位的做市服務。（ｌｃ）
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29/03/2023 15:17
《神州券商》海通證券獲得深交所基金通平台做市商資格
《經濟通通訊社２９日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）公布，近日，
經過做市能力綜合評價、技術測試、材料評審等層層篩選，海通證券順利獲得深交所基金通平台
做市商資格。至此，海通證券已獲得滬深兩大交易所基金通平台做市商資格，將為公募
ＲＥＩＴｓ基金提供全方位的做市服務。（ｌｃ）
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