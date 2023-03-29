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AH股新聞

29/03/2023 15:33

《行業數據》中煤協：去年規上煤企利潤總額突破萬億元，創新高

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國煤炭工業協會昨日（２８日）發布的《２０２２煤炭行業
發展年度報告》顯示，去年全國規模以上煤炭企業營業收入４﹒０２萬億元（人民幣．下同），
按年增１９﹒５％；利潤總額１﹒０２萬億元，按年增４４﹒３％，再創歷史新高。
　　煤炭供應方面，去年全國原煤產量４５﹒６億噸，按年增長１０﹒５％；全國煤炭進口量
２﹒９３億噸，按年降９﹒２％；出口煤炭４００萬噸，按年增長５３﹒７％；煤炭淨進口
２﹒８９億噸，按年降９﹒８％。
　　煤炭價格方面，《報告》顯示，煤炭中長期合同制度發揮了市場「穩定器」的作用，去年動
力煤中長期合同（５５００大卡下水煤）全年均價為每噸７２２元，按年上漲７３元。煤炭現貨
價格向合理區間回歸。煉焦煤價格上漲，山西呂梁部分主焦煤長協合同全年均價２２４０元，按
年上漲６００元。
　　煤炭庫存方面，截至２０２２年底，全國煤炭企業存煤６６００萬噸，按年增長２６﹒６％
；全國主要港口存煤５５３０萬噸，按年降６﹒８％；全國統調電廠存煤１﹒７５億噸，按年增
長６％，６月以來存煤量持續保持在１﹒７億噸以上的歷史高位。
　　對於２０２３年的煤炭市場，《報告》預測，今年煤炭需求將保持適度增加，產量將保持增
長、增幅回落。煤炭進口形勢逐步改善，進口煤進一步發揮調節補充國內煤炭市場的積極作用。
預計煤炭市場供需將保持基本平衡態勢。
　　《報告》又指，當前國際能源供需形勢錯綜複雜，加之地緣政治衝突、極端天氣、水電和新
能源出力情況、安全環保要求等不確定因素影響，區域性、時段性、品種性的煤炭供需矛盾依然
存在。（ｌｃ）

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