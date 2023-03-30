《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院總理李強在博鰲亞洲論壇年會發表

主旨演講時表示，當今世界變亂交織，不確定不穩定難預料成為常態；未來亞洲要實現更大發展

，絕不能生亂，否則就會自亂前程。他稱，中國經濟增長的動能和態勢強勁。從３月情況看，比

１、２月份更好，特別是消費、投資等主要市場經濟指標不斷向好。現實情況比統計數字更有說

服力。中國經濟韌性強、潛力大，將繼續堅持穩字當頭，穩中求進，持續擴大中國的市場規模，

在擴大市場准入、優化營商環境、保障項目落地等方面推出新的舉措；將保持國家金融運行的整

體穩健，牢牢守住不發生系統性風險的底線。



＊絕不會通過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化＊



李強稱，無論世界發生甚麼變化，中國都將始終堅持改革開放、創新驅動。中國絕不會通過

戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化，一定會通過和平發展的方式使１４億人口整體邁進現代化

，並為亞洲和世界經濟增長帶來強勁的動能。他又指，要落實全球安全倡議，反對濫用單邊制裁

和長臂管轄，反對選邊戰隊、集團對抗和新冷戰；反對貿易保護主義和脫勾斷鏈，確保全球產業

鏈供應鏈的穩定暢通。

李強說：「現在亞洲和世界都處在歷史演變的十字路口，要攜手構建亞洲命運共同體」。要

抓住新科技革命和產業變革機遇，在數字經濟、綠色經濟等領域廣泛開展合作，打造新的增長極

」。







