《經濟通通訊社３０日專訊》《紐約時報》近日爆料網易（０９９９９）與暴雪決裂的內幕

。在２０２０年後，由於國內日益嚴格的遊戲法規與對合資企業的審查，網易希望暴雪能夠中止

合資企業網之易，將暴雪遊戲直接授權給網易。

在雙方的談判電話會議中，網易ＣＥＯ丁磊告訴暴雪高層，雙方的談判可能會影響到微軟收

購暴雪案的順利與否，因為網易會根據談判結果來影響中國監管機構阻止或者支持這筆交易。而

網易的要求是，讓網易與暴雪的商業關係從「代理商」轉變為「授權關係」，並獲得更多讓利與

修改ＩＰ推出延伸作權利等，但這個想法讓暴雪方面感到受到威脅。

而網易則表示，暴雪誤解了此事。網易想表達的是，如果暴雪不接受「授權關係」，那麼微

軟在收購暴雪後將自己面對嚴格的中國法規。

另外，暴雪也曾提出，網易可以支付５億美元直接成為授權方，但遭到網易拒絕。之後暴雪

總裁Ｂｏｂｂｙ Ｋｏｔｉｃｋ認為，目前網易與暴雪的商業關係並非同等級，如果同意了網易

的條件可能會讓網易往上爬並影響到微軟的營運，一個商業夥伴有這種想法是危險的，因此決定

提前結束合作關係。

除此之外，在談判開始前，暴雪就已經對網易感到不滿，因為網易和暴雪曾在２０１９年達

成協議，禁止網易雇傭動視暴雪前員工或者對其工作室進行投資，而網易卻向《命運２》開發商

Ｂｕｎｇｉｅ投資了１億美元，還投資了另一個動視暴雪前員工創立的工作室。

《紐約時報》稱，騰訊（００７００）與字節跳動都表示有興趣和動視暴雪合作，動視暴雪

也考慮過和中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）等通信公司合作。（ｌｃ）

