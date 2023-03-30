《經濟通通訊社３０日專訊》江蘇南京市雨花台區市場監管局雨花分局今日發出江蘇省第
１０００萬戶個體工商戶營業執照，標志著江蘇成為全國首個個體工商戶在冊總量破千萬省份。
統計顯示，江蘇個體工商戶中，約九成從事的是第三產業，主要集中在與百姓生活密切相關
的服務行業，全省個體工商戶登記從業人員超過１６８３﹒３萬人。（ｌｃ）
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30/03/2023 16:20
《駐滬專電》江蘇個體工商戶在冊數量破千萬，居全國第一
《經濟通通訊社３０日專訊》江蘇南京市雨花台區市場監管局雨花分局今日發出江蘇省第
１０００萬戶個體工商戶營業執照，標志著江蘇成為全國首個個體工商戶在冊總量破千萬省份。
統計顯示，江蘇個體工商戶中，約九成從事的是第三產業，主要集中在與百姓生活密切相關
的服務行業，全省個體工商戶登記從業人員超過１６８３﹒３萬人。（ｌｃ）
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