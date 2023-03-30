《經濟通通訊社３０日專訊》江蘇南京市雨花台區市場監管局雨花分局今日發出江蘇省第

１０００萬戶個體工商戶營業執照，標志著江蘇成為全國首個個體工商戶在冊總量破千萬省份。

統計顯示，江蘇個體工商戶中，約九成從事的是第三產業，主要集中在與百姓生活密切相關

的服務行業，全省個體工商戶登記從業人員超過１６８３﹒３萬人。（ｌｃ）

