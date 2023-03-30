《經濟通通訊社３０日專訊》今日恒指高開２４點，報２０２１６點。最高升１２７點報

２０３２０點，最低跌１７５點報２００１７點。恒指收報２０３０９點，升１１６點或

０﹒５８％。

北水全日淨流入２０﹒８６億元，減少３１﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是美團

（０３６９０）、中國移動（００９４１）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最多的依次是

小鵬汽車（０９８６８）、信達生物（０１８０１）、金山軟件（０３８８８）。

主板成交１３３５﹒９４億元減少８﹒８％。其中港股通成交３１８﹒８億元，佔總成交

２３﹒９％。

美團升１﹒４３％報１４２元，北水淨買入３﹒７億元；中國移動升０﹒５６％報

６２﹒３５元，北水淨買入３億元；比亞迪股份升３﹒３％報２２５﹒２元，北水淨買入２﹒３

億元。

小鵬汽車升７﹒５１％報４４﹒４元，北水淨賣出１﹒２億元；信達生物跌６﹒２８％報

３５﹒０５元，北水淨賣出１﹒１億元；金山軟件跌３﹒６２％報３８﹒６５元，北水淨賣出

０﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ３﹒６５

中國移動 （００９４１） ２﹒９８

比亞迪股份 （０１２１１） ２﹒２７

騰訊控股 （００７００） ２﹒１８

快手 （０１０２４） １﹒９４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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小鵬汽車 （０９８６８） －１﹒１９

信達生物 （０１８０１） －１﹒０６

金山軟件 （０３８８８） －０﹒５２

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