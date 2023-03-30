《經濟通通訊社３０日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）董事長白濤表

示，隨著人口老齡化戰略、健康中國戰略的實施，個人養老險、商業健康險、長期護理險、普惠

保險在未來一段時期的增長空間非常大。同時，在營銷體系改革、數字化經營、綜合化發展、生

態化建設這些新動能的帶動下，認為壽險業結構性增長到達「加速期」。他又指，根據中國經濟

發展的規律，預料國內保險需求及供應將有所上升。他強調，對２０２３年中國經濟發展充滿信

心，也對今年及以後中國人壽的業績增長充滿信心。

總裁趙鵬指出，集團現時總保費的提升依賴新單業務的增長。受長期業務繳費期滿的影響，

貢獻總保費約７０％的續期保費在過去兩年錄得倒退，預計今年續期保費也將下跌，要到明年續

期保費才會回復正增長，從而帶動總保費快速增長。



＊地產行業正築底修復，支持遠洋平穩發展＊



副總裁劉暉在回應遠洋集團計提減值時指出，遠洋集團計提減值後賬面價值佔集團總資產的

比例低於０﹒０５％，不會對集團產生持續影響。作為大股東，公司高度關注遠洋集團的經營情

況，將持續通過市場化的公司治理手段，進一步推動遠洋加強戰略制定、運營管理和風險管控，

協助其穩健經營。現時地產行業基本面迎來了積極的變化，市場也在築底修復中，集團將支持遠

洋走出低谷，實現平穩發展。（ａｃ）

