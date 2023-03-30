《經濟通通訊社３０日專訊》建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）行長張金良在

業績發布會上表示，預期今年銀行業經營環境整體向好，未來集團會「增收降本」，要穩住淨利

息收入大盤，發揮資本充足率較高的優勢，持續加大對實體經濟的支持力度，保持信貸投放在債

券投資的合理增長，而集團的資產結構亦有較大的調整空間，今年將抓著市場回暖的機遇，進一

步加大零售信貸的投放力度等，而在降低成本方面，未來亦希望能降低資金成本、經營成本及信

貸成本。



＊今年淨息差有下行壓力，擬增收益率較高資產＊



首席財務官生柳榮表示，料今年淨息差有下行壓力，料今年首季度會有較大影響，料今年第

二、三及四季的淨息差下滑趨勢會稍為趨緩，管理層亦會採取以下措施以改進淨息差下滑情況，

在資產端會進行資產結構調整，增加收益率較高的資產，壓縮收益率較低的資產，今年亦將進一

步通過利率風險管理工具來對沖部分利率風險等，希望能藉此緩和其淨息差下行趨勢。



＊有充足能力覆蓋風險及抵禦潛在風險＊



截至去年底，該行的不良貸款餘額為２９２８﹒２５億元人民幣，撥備覆蓋率為

２４１﹒５３％，張金良表示，該行有充足能力覆蓋現在的風險和抵禦潛在風險，相信今年資產

質量將保持在合理區間，信貸成本保持平穩。（ｂｎ）

