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AH股新聞

30/03/2023 18:21

建行料今年淨息差有下行壓力，資產質量將保持在合理區間

　　《經濟通通訊社３０日專訊》建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）行長張金良在
業績發布會上表示，預期今年銀行業經營環境整體向好，未來集團會「增收降本」，要穩住淨利
息收入大盤，發揮資本充足率較高的優勢，持續加大對實體經濟的支持力度，保持信貸投放在債
券投資的合理增長，而集團的資產結構亦有較大的調整空間，今年將抓著市場回暖的機遇，進一
步加大零售信貸的投放力度等，而在降低成本方面，未來亦希望能降低資金成本、經營成本及信
貸成本。
　
＊今年淨息差有下行壓力，擬增收益率較高資產＊
　
　　首席財務官生柳榮表示，料今年淨息差有下行壓力，料今年首季度會有較大影響，料今年第
二、三及四季的淨息差下滑趨勢會稍為趨緩，管理層亦會採取以下措施以改進淨息差下滑情況，
在資產端會進行資產結構調整，增加收益率較高的資產，壓縮收益率較低的資產，今年亦將進一
步通過利率風險管理工具來對沖部分利率風險等，希望能藉此緩和其淨息差下行趨勢。
　
＊有充足能力覆蓋風險及抵禦潛在風險＊
　
　　截至去年底，該行的不良貸款餘額為２９２８﹒２５億元人民幣，撥備覆蓋率為
２４１﹒５３％，張金良表示，該行有充足能力覆蓋現在的風險和抵禦潛在風險，相信今年資產
質量將保持在合理區間，信貸成本保持平穩。（ｂｎ）

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