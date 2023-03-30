《經濟通通訊社３０日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８４﹒３億元，買盤超賣盤，流入３５﹒７億元，佔每日額度６﹒８６％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９９﹒３４億元，買盤超賣盤，流入
２０﹒６６億元，佔每日額度４﹒９２％。
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30/03/2023 16:23
《滬港通》北上全日流入３５﹒７億，南下全日流入２０﹒７億
《經濟通通訊社３０日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８４﹒３億元，買盤超賣盤，流入３５﹒７億元，佔每日額度６﹒８６％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９９﹒３４億元，買盤超賣盤，流入
２０﹒６６億元，佔每日額度４﹒９２％。
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