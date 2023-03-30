《經濟通通訊社３０日專訊》廣汽（０２２３８）（滬：６０１２３８）董事長曾慶洪在全

年業績網上會議上稱，雖然集團股價穩定，但市值完全未能體現新能源汽車價值，因此分拆旗下

新能源品牌廣汽埃安ＩＰＯ，可為新能源汽車發展融資。集團獨立董事宋鐵波亦指出，隨埃安發

展，集團收益隨之增長，將保障股東收益。集團過去亦承諾派息率續在３０％以上。



＊廣汽埃安今年產量目標５０萬至６０萬輛＊



廣汽財務負責人王丹指出，市場碳酸鋰價格由去年高峰期每噸約６０萬元（人民幣．下同）

降至現時約２８萬元。若價格持續下跌，加上埃安今年５０萬至６０萬輛生產目標，將有利原材

料成本壓縮，集團正爭取更好的供應價錢。她續指，若每噸價格下降１０萬元，每輛車變動成本

隨之下降４０００元。廣汽總經理馮興亞則指出，盡快布局埃安打入３０萬至４０萬元中高端市

場。

對於廣汽埃安新能源汽車ＡＨ８項目，由與華為聯合開發變更為自主開發，華為續以重要供

應商身份參與其自主品牌車型開發及合作。馮興亞回應指，華為續為其戰略供應商。上述變更主

要考慮綜合成本競爭，以及雙方發揮各自優勢。



＊冀國家予排放標準切換時間空間＊



對於行業正在出現價格戰，馮興亞稱，隨時準備好打價格戰。另外，曾慶洪表示，行業降價

由於「國六」Ａ、Ｂ排放標準切換以去庫存，但冀國家給予切換時間空間，以免行業造成降價混

亂，集團已向有關部門提出意見，惟未有答覆。

被問及集團出口策略，馮興亞指出，未來將大幅加強國際化策略，目標今年出口８萬輛汽車

，按年倍升；至２０３０自主品牌出口５０萬輛，當中３０萬輛為電動車，而出口區域亦有所調

整。（ｒｈ）



