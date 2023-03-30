  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/03/2023 10:00

《市場觀點－陳曉蓉》中國股市前景相對正面，中長線偏好新能源業

　　《市場觀點》過去一個多月，風險資產價格從高位回落，環球股市從２月高位一度回調７％
，市場波動性再次上升，觸發點是美國及歐洲先後有銀行倒下及被收購。金融業的表現與經濟走
勢息息相關，事情反映過去一年利率急升的影響開始浮現，成熟市場經濟前景並不樂觀，下半年
有機會步入溫和衰退。展望第二季，資產部署取態宜更趨保守，如果從區域劃分，在股票層面，
我們仍然相對偏好無論是經濟及基本面相對正面的中國股市。
　　在經濟增長方面，我們預計今年中國國內生產總值（ＧＤＰ）增長率為５﹒１％。這個預測
是建基於更強勁的消費貢獻４﹒１％，投資貢獻１﹒６％，和淨出口拖累－０﹒７％的基礎上。
基於２０２２年比較緩慢的經濟增速，基數效應亦會對今年的經濟增速有幫助。疫情以來，淨出
口對ＧＤＰ的貢獻提高，消費則有所下跌。我們認為，過去三年消費弱、出口強的模式將會逆轉
。事實上，２０２３年中國政府工作報告，亦將擴大內需定為主要目標之一，把恢復和擴大消費
擺在優先位置。
　　從政策層面來看，相對寬鬆的貨幣政策與適度擴張的財政政策結合，將進一步為經濟表現帶
來支持。財政政策方面，３％的財政赤字和３﹒８萬億元的地方政府債券額度比去年更具擴張性
。目前，即使全面重啟，中國面對的通脹風險仍然非常低，給予人民銀行空間繼續通過不同手段
為市場提供流動性。同一時間，內地股市基本因素相對樂觀。估值方面，滬深三百指數預測市盈
率接近１２倍，低於十年平均；至於盈利，今年增幅有機會達近２０％，相關預測仍具上調空間

　　整體而言，由於疫情的影響消退，加上宏觀、政策、基本面及技術面較為正面，加上政治局
勢穩定下來，過去兩年對於中國投資有保留的資金開始大舉回流。短期部署上，我們偏好國內傳
訊服務、健康護理及部分消費行業例如餐飲、運動服裝及家電；不過，從較長期結構性角度出發
，受惠政策支持、估值相對吸引及增長潛力較高的新能源行業，潛在升幅依然較大。
　　２０２２年，全球對低碳能源轉型的投資總額創新高，達１﹒１萬億美元。當中，中國投資
額為５４６０億美元，佔全球總額的近一半；排名第二的美國投資額為１４１０億美元，遠低於
中國。中國的目標是在２０３０年前達到碳排放峰值，到２０６０年實現碳中和。作為新基建計
劃當中的重要一環，繼續投資在新能源這個高端製造業產業，有助達成減排目標之餘，亦能夠繼
續帶動經濟增長。同一時間，堅持積極擴展新能源產能，亦將有助於減少對外部能源供應的依賴

　　在新能源產業三大子行業，包括新能源汽車、太陽能光伏和風能當中，我們偏好光伏當中的
能源儲備系統及風電。舉例，中國的儲能市場的發展仍處於起步階段，在政策推動投資的支持下
，相關行業的規模有機會在未來兩年超越歐美，成為全球增長最快的儲能市場，盈利能力或進一
步轉強。至於風電，雖然第一季表現相對疲軟，但在長期訂單和需求上升的支持下，加上估值低
企及盈利增長潛力較高，尤其海上風電或可看高一線。
《信安香港投資策略部主管　陳曉蓉》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

上一篇新聞︰30/03/2023 10:01  《中國要聞》三部門：政府採購支持綠色建材，促進建築品質提升

其他AH股新聞
More

30/03/2023 10:24  《中國要聞》國藥中國生物：新冠預防噴鼻劑臨床試驗有序推進中

30/03/2023 10:24  【人行操作】信証：人行連續降準必要性不高，ＭＬＦ亦不增量續作

30/03/2023 10:08  《中國監管》中證協：對金融資產首超一千萬元投資者加強身份識別

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金