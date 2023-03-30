《市場觀點》過去一個多月，風險資產價格從高位回落，環球股市從２月高位一度回調７％

，市場波動性再次上升，觸發點是美國及歐洲先後有銀行倒下及被收購。金融業的表現與經濟走

勢息息相關，事情反映過去一年利率急升的影響開始浮現，成熟市場經濟前景並不樂觀，下半年

有機會步入溫和衰退。展望第二季，資產部署取態宜更趨保守，如果從區域劃分，在股票層面，

我們仍然相對偏好無論是經濟及基本面相對正面的中國股市。

在經濟增長方面，我們預計今年中國國內生產總值（ＧＤＰ）增長率為５﹒１％。這個預測

是建基於更強勁的消費貢獻４﹒１％，投資貢獻１﹒６％，和淨出口拖累－０﹒７％的基礎上。

基於２０２２年比較緩慢的經濟增速，基數效應亦會對今年的經濟增速有幫助。疫情以來，淨出

口對ＧＤＰ的貢獻提高，消費則有所下跌。我們認為，過去三年消費弱、出口強的模式將會逆轉

。事實上，２０２３年中國政府工作報告，亦將擴大內需定為主要目標之一，把恢復和擴大消費

擺在優先位置。

從政策層面來看，相對寬鬆的貨幣政策與適度擴張的財政政策結合，將進一步為經濟表現帶

來支持。財政政策方面，３％的財政赤字和３﹒８萬億元的地方政府債券額度比去年更具擴張性

。目前，即使全面重啟，中國面對的通脹風險仍然非常低，給予人民銀行空間繼續通過不同手段

為市場提供流動性。同一時間，內地股市基本因素相對樂觀。估值方面，滬深三百指數預測市盈

率接近１２倍，低於十年平均；至於盈利，今年增幅有機會達近２０％，相關預測仍具上調空間

。

整體而言，由於疫情的影響消退，加上宏觀、政策、基本面及技術面較為正面，加上政治局

勢穩定下來，過去兩年對於中國投資有保留的資金開始大舉回流。短期部署上，我們偏好國內傳

訊服務、健康護理及部分消費行業例如餐飲、運動服裝及家電；不過，從較長期結構性角度出發

，受惠政策支持、估值相對吸引及增長潛力較高的新能源行業，潛在升幅依然較大。

２０２２年，全球對低碳能源轉型的投資總額創新高，達１﹒１萬億美元。當中，中國投資

額為５４６０億美元，佔全球總額的近一半；排名第二的美國投資額為１４１０億美元，遠低於

中國。中國的目標是在２０３０年前達到碳排放峰值，到２０６０年實現碳中和。作為新基建計

劃當中的重要一環，繼續投資在新能源這個高端製造業產業，有助達成減排目標之餘，亦能夠繼

續帶動經濟增長。同一時間，堅持積極擴展新能源產能，亦將有助於減少對外部能源供應的依賴

。

在新能源產業三大子行業，包括新能源汽車、太陽能光伏和風能當中，我們偏好光伏當中的

能源儲備系統及風電。舉例，中國的儲能市場的發展仍處於起步階段，在政策推動投資的支持下

，相關行業的規模有機會在未來兩年超越歐美，成為全球增長最快的儲能市場，盈利能力或進一

步轉強。至於風電，雖然第一季表現相對疲軟，但在長期訂單和需求上升的支持下，加上估值低

企及盈利增長潛力較高，尤其海上風電或可看高一線。

《信安香港投資策略部主管 陳曉蓉》



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