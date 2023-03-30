《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



優化「長錢」入市環境，Ａ股將引入更多活水

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近期，監管部門再度明確將堅定不移引入更多各類境內外機構投資者，促進中國資本市場機構投

資者隊伍發展。專家認為，一系列鼓勵引導長期資金入市的具體舉措，增強了資本市場吸引長線

資金的能力，未來增量「長錢」入市可期。



１１組項目集中簽約，央企整合大戲輪番上演

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新一輪國企改革拉開帷幕，央企整合大戲輪番上演。１１組央企專業化整合項目３月２９日進行

集中簽約，涉及清潔發電、礦產資源、生態環保、醫療康養等多個領域，既有央企間的資源整合

，也有央地間的協同發展。



完善金融工具，為綠色低碳轉型「添薪加柴」

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３月２９日，在博鰲亞洲論壇２０２３年年會「碳中和：困局與破局」分論壇上，參會人士表示

，加大綠色低碳政策供給，積極穩妥推進碳達峰碳中和。同時，加快發展轉型金融，豐富完善轉

型金融工具，為綠色低碳轉型提供合理必要支持。





《上海證券報》



國有經濟結構優化再落子，下一步瞄準新興產業

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國資委舉行中央企業專業化整合項目集中簽約儀式，１１組專業化整合項目集中簽約。本次簽約

項目涉及清潔發電、礦產資源、生態環保、醫療康養等多個行業，既有央企間的資源整合，也有

央地間的協同發展。



多部門正?釀新政策舉措，更大力度吸引和利用外資

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商務部將２０２３年定為「投資中國年」，首場推介活動３月２９日在廣東舉辦，多個外資大項

目簽約落地，外資企業表示看好中國發展前景。另外，目前商務部、國家發展改革委等多部門正

在?釀政策舉措，更大力度吸引外資。



首批新能源基礎設施公募ＲＥＩＴｓ上市

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隨著中信建投國家電投新能源ＲＥＩＴ和中航京能光伏ＲＥＩＴ昨日登陸上交所，首批新能源基

礎設施公募ＲＥＩＴｓ完成上市首秀。中證監債券部有關負責人表示，下一步，中證監將扎實推

進多層次ＲＥＩＴｓ市場建設，更好服務構建新發展格局和經濟高質量發展。





《證券時報》



中國加快綠色低碳發展的決心堅定不移

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發改委副主任趙辰昕昨日在博鰲亞洲論壇２０２３年年會分論壇上指出，實現「雙碳」目標絕非

易事，但中國加快綠色低碳發展的決心堅定不移，中國不僅僅是提出目標，還在扎扎實實行動，

出台一系列政策，開展一系列行動。



深交所深化「三陽光」工程，逾２０項措施依次推出

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深化陽光審核、陽光監管、陽光服務，促進審核質量效能提升、促進廉潔文化提升，打造透明、

廉潔、優質註冊制。近日，深交所集中開展「三陽光兩促進」專項行動，聚焦審核、監管、服務

環節，涉及具體措施２０餘項。



國家金融監管總局發文明確今年執法辦案重點

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銀保監會網站２８日發布「２０２３年度國家金融監督管理總局（銀保監會）部門預算」方案，

對國家金融監管總局（銀保監會）２０２３年部門預算情況作出說明。該方案是銀保監會首次以

國家金融監管總局名義發布的公文。（ｌｃ）

