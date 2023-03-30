《神州經脈》國務院總理李強在博鰲亞洲論壇年會發表主旨演講時，唱好中國經濟增長強勁

，又指中國將保持國家金融運行的整體穩健，牢牢守住不發生系統性風險的底線。李強的發言帶

動滬綜指全日反彈０﹒６５％，結束四連跌，報３２６１﹒２５點，深成指亦升０﹒６２％，創

業板指升０﹒５％。兩市全日成交９４４６億元（人民幣．下同），按日減少３﹒７％；陸股通

淨流入逾４８億元，連續三日淨流入。人行連續大碼放水，本周已共放水６２９０億元。

人民幣兌美元中間價今報６﹒８８８６，較上個交易日跌１１５點子，四連跌，並創自３月

１７日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒８７７１。在岸人民幣兌美元即期（ＣＮＹ）今早低

開１７點子後，盤中短暫下跌逾２００點逼近６﹒９１關口，創兩周新低，惟午後觸底反彈，最

終收報６﹒８７８１，較上個交易日４時３０分收盤價升１０２點子，止步四連跌。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國務院總理李強今日在博鰲亞洲論壇年會發表主旨演講時表示，當今世界變亂交織，不確

定不穩定難預料成為常態；未來亞洲要實現更大發展，絕不能生亂，否則就會自亂前程。他強調

中國經濟增長的動能和態勢強勁，３月情況比１、２月份更好，特別是消費、投資等主要市場經

濟指標不斷向好。他又提到今年有一件亞洲大事－－杭州亞運會，歡迎大家到中國走一走看一看

。另李強昨在博鰲會見國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃時表示，中國有信心有能

力推動經濟運行整體好轉，實現全年發展目標任務。



２﹒ 外電報道，中國和巴西已達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，改以本幣開展貿易，直

接使用人民幣和巴西雷亞爾。中國目前與俄羅斯、巴基斯坦亦有類似貿易安排。巴西貿易和投資

促進局網站聲明稱，交通銀行巴西子行ＢＯＣＯＭ ＢＢＭ將加入ＣＩＰＳ（人民幣跨境支付系

統），期望通過巴西雷亞爾和人民幣之間的直接兌換來降低商業交易的成本。巴西的人民幣清算

行為工商銀行。中國外交部發言人毛寧表示，中國和巴西今年初已簽署《在巴西建立人民幣清算

安排的合作備忘錄》，中國和巴西人民幣清算安排的建立，有利兩國企業和金融機構使用人民幣

進行跨境交易，促進雙邊的貿易投資便利化。



３﹒ 穆迪最新報告指，今年１－２月中國房地產合約銷售額按年增長３﹒５％，是２０２１年

６月以來首次實現增長，惟房地產業能否持續復甦仍不確定，有關增長可能僅是去年底防疫政策

放鬆後，被壓制的需求得到釋放所產生的短期反應。長期來看，合約銷售額的回升速度將取決於

購房者的信心及其對自身收入穩定性和房地產市場前景的預期。



４﹒ 百度智能雲總裁沈抖認為，ＡＩ不會引發失業潮，而會帶來一個規模非常大的新職業，未

來５０％以上的人要去做「指令師」。生成式ＡＩ的出現，會逐漸使企業分化成智能與非智能企

業，且非智能企業會逐漸被淘汰，同時新巨頭將會誕生。他又表示，微軟用ＣｈａｔＧＰＴ把所

有的產品線改變，百度也要基於文心一言全部改一遍，形容圍繞ＣｈａｔＧＰＴ的動作是一場更

大的技術變革。另Ｔｅｌｓａ行政總裁馬斯克與一群人工智能（ＡＩ）專家、業界高層共同簽署

公開信，要求ＡＩ實驗室立即停止訓練比ＧＰＴ－４更強大的ＡＩ系統至少六個月，理由是有可

能危及社會與人類。目前這封信已有１０７９名科技領袖和研究人員簽名。



５﹒ 《２０２３中國網絡視聽發展研究報告》顯示，截至２０２２年１２月，中國網絡視聽用

戶規模同比增長４﹒９４％至１０﹒４億人，超過即時通訊用戶的１０﹒３８億人，是第一大互

聯網應用類別。當中短視頻用戶規模增長至１０﹒１２億人，同比增長７７７０萬人，在整體網

民中的佔比為９４﹒８％。短視頻用戶的人均單日使用時長為１６８分鍾，超過２﹒５個小時。



６﹒ 中國汽車工業協會副秘書長陳士華今日表示，中國汽車產業目前面臨的問題是長期趨勢的

短期表現，中國車企會從一百多家變成十幾家，「從春秋到戰國，進行淘汰賽」。他又認為，當

前國內有效需求尚未完全釋放，汽車消費恢復還相對滯後，今年首兩個月累計產銷較同期有明顯

回落，預計首季汽車產銷下降１０％左右，４－６月市場繼續恢復；預計上半年產銷１２４０萬

輛，按年增長２﹒８％。另中國五礦集團中國金屬礦業經濟研究院多元業務研究室處長陳俊全認

為，今年全球新能源乘用汽車銷量按年增速將降至３０％以內，這一階段性降速或引發產業鏈反

向清理庫存。



７﹒ 廣汽集團總經理馮興亞回應市場上關注的埃安與華為合作變更事件，稱企業項目立項之初

與當前的現實情況有變化，廣汽做出上述選擇，是出於靈活性的考量。另內地部分華為手機用戶

發現，近期收到華為以其會員中心名義發送貸款服務推銷信息，並質疑個人資料可能洩露。內地

《證券日報》引述華為錢包相關人士回應，華為錢包僅向會員提供信貸科技引流服務，不參與實

際借款額度評估、信息定價和放款資金等金融環節，金融服務均由合作持牌機構提供，又強調一

定會保管好會員資料，不會提供給其他平台。



８﹒ 《紐約時報》近日爆料網易與暴雪決裂的內幕。２０２０年後，因國內日益嚴格的遊戲法

規與對合資企業的審查，網易希望暴雪中止合資企業網之易，將暴雪遊戲直接授權給網易，即讓

網易與暴雪的商業關係從「代理商」轉為「授權關係」。網易更告知暴雪，雙方的談判或會影響

到微軟收購暴雪案的順利與否，因為網易會根據談判結果來影響中國監管機構阻止或者支持該筆

交易。暴雪方面感受到威脅，因而決定提前結束合作關係。（ｓｌ）

