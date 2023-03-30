《鍾之日記》３月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



國務院總理李強在博鰲亞洲論壇年會發表主旨演講時唱好中國經濟增長，他稱中國經濟增長

的動能和態勢強勁。從３月情況看，比１、２月份更好，特別是消費、投資等主要市場經濟指標

不斷向好。他又指，在不確定的世界中，中國的確定性是維護世界和平和發展的中流砥柱。中國

絕不會通過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化，一定會通過和平發展的方式使１４億人口整體

邁進現代化，並為亞洲和世界經濟增長帶來強勁的動能。中國將保持國家金融運行的整體穩健，

牢牢守住不發生系統性風險的底線。

李強唱好中國經濟，帶動滬綜指全日反彈０﹒６５％，結束四連跌，報３２６１﹒２５點，

深成指亦升０﹒６２％，創業板指升０﹒５％。人行連續大碼放水，本周已共放水６２９０億元

人民幣，兩市全日成交９４４６億元，按日減少３﹒７％。



＊恒指連升三日守兩萬關＊



香江魚缸今日是期指結算日，恒指高開２４點，報２０２１６，但在科技股帶頭下跌拖累，

港股升勢不保，一度轉跌。午後在Ａ股轉升帶動下，恒指午後升穿上午高位，收市升１１６點或

０﹒５８％，報２０３０９。連升三日守兩萬點關。大市全日成交１３３５﹒９４億元。

受股市下跌和疫情所累，中國人壽（２６２８）去年盈利下滑３７％，國壽表示，２０２２

年是艱難的一年，資產端及負債端一起承壓在歷史上罕見。但隨社會生態活動快速回到正常狀態

，行業的復甦正在加快，今年國壽將重點控制風險敝口，更注重中長期的配置，例如加倉高息股

股票，降低波動性。國壽今日大跌５﹒６％。

阿里巴巴（０９９８８）收升逾２％，標普全球評級今日表示，阿里巴巴宣布將重組為獨立

經營的六大業務集團，這對其具有中等正面信用影響。重組有望優化財務和運營資源的配置，同

時，由於這六大業務大都面臨激烈競爭，重組還可能強化各業務集團的競爭優勢。



＊「兩桶油」純利創歷史高，中石油重回四年高＊



去年受俄烏戰爭影響，油氣價格大幅走高並持續高企，讓石油企業大賺，「三桶油」公布去

年財報顯示，去年「三桶油」合計淨利潤高達３５７４億元人民幣，相當於每天平均賺近１０億

元人民幣。此外，中石油和中海油去年營收及獲利雙雙創下歷史新高，只有中石化

（００３８６）（滬：６０００２８）受下游需求萎縮和高成本的拖累，淨利潤小幅下滑

６﹒８％至６６３億元人民幣。

中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）去年按國際會計準則，營業收入按年升

２３﹒９％至３﹒２萬億元人民幣，創下歷史新高，純利按年升６２﹒１％至１４９３﹒８億元

人民幣，創下歷史新高。

中海油（００８８３）（滬：６００９３８）公布，全年純利１４１７億元人民幣，按年升

１﹒０２倍，主因公司持續增儲上產，提質降本增效，淨利潤在國際油價上升環境下創歷史新高

。

中海油亦獲大行一致看好。中金發表報告指，由於原油價格持續高位且中海油成本管控良好

，上調中海油今年盈利預測１０％至１２２９億元人民幣，維持明年盈利預測基本不變。考慮到

股息收益率有望提升，Ｈ股目標價上調２２％至１４港元，評級「跑贏行業」。摩根士丹利認為

中海油在中國石油巨頭中表現最好，予Ｈ股目標價１３港元及「增持」評級。

「三桶油」今日走勢不同，中石油飆７﹒８％，報４﹒６８元，創近四年半新高。中石化升

２﹒２％，報４﹒７２元。惟中海油（００８８３）無升跌，報１１﹒７４元。



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