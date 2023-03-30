《經濟通通訊社３０日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）２０２２年業

績溝通會上，廣汽集團總經理馮興亞回應市場上關注的埃安與華為合作變更事件。馮興亞表示，

企業項目立項之初與當前的現實情況是有變化的，廣汽做出上述選擇，是出於靈活性的考量。同

時，廣汽也在堅持對品牌調性的先進性追求。

他並透露，在埃安ＡＨ８項目之前，廣汽集團與華為已在多個領域進行了合作，從聯合開發

轉為自主開發，並不意味著與華為合作生變，華為仍然是廣汽重要戰略合作伙伴。



＊廣汽集團去年淨利升一成＊



廣汽集團昨日發布２０２２年年度報告，實現營業收入１０９３﹒３５億元（人民幣．下同

），同比增長４５﹒５７％；歸屬於上市公司股東的淨利潤８０﹒６８億元，同比增長１０％；

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤７４﹒９６億元，同比增長２５﹒４２％；基

本每股收益０﹒７８元。

董事會建議向全體股東派發每１０股１﹒８元（含稅）的末期現金股利，加上本年度中期已

派發的每１０股０﹒６元（含稅）的現金股利，全年累計派發現金股利佔全年歸屬於上市公司股

東的淨利潤的比例約３１﹒１９％。

廣汽集團ＡＨ齊跌，Ａ股跌１﹒５％，報１１﹒１元；Ｈ股跌１﹒６％。（ｄｗ）

