《經濟通通訊社３０日專訊》３６０集團（滬：６０１３６０）創始人周鴻禕在昨日（２９

日）主辦的２０２３數字安全與發展高峰論壇上，現場演示旗下類ＣｈａｔＧＰＴ產品大語言模

型產品。

不過，演示過程「翻車」出現錯誤，在回答梅西進球數時，３６０的ＡＩ給出答案是

：１００個球。周鴻禕稱，「對這個答案我不滿意」。周鴻禕表示，３６０ ＡＩ就像是個「孩

子」，今天為了滿足大家的好奇心，把「孩子」抱出去展示下，還要趕快抱回來。

對於商業化場景落地計劃，周鴻禕計劃在ｔｏ Ｃ（客戶）端，推出新一代智能搜索引擎，

並基於搜索場景推出人工智能個人助理類產品；在ｔｏ ＳＭＥ（行業專家）端，將基於生成式

大模型推出ＳａａＳ化垂直應用，如結合生成式ＡＩ的「蘇打辦公套件」和「企業即時通訊工具

－推推」等，以解決中小微企業數字化轉型難題；在ｔｏ Ｇ（政府）＆ｔｏ Ｂ（企業）端，

３６０已將核心數字安全能力融入安全ＡＩ模型，計劃結合數字安全業務推出企業私有化ＡＩ服

務，滿足客戶對私有知識、資產的索引需求。

三六零開盤急漲４﹒４％，報１７﹒２元人民幣。（ｄｗ）

