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AH股新聞

30/03/2023 08:29

《中國要聞》第八批藥品集採擬中選結果出爐，平均降價５６％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》第八批國家組織藥品集中採購昨日（２９日）在海南省陵水縣
產生擬中選結果，公示結束後將發布正式中選結果。此次集採有３９種藥品採購成功，擬中選藥
品平均降價５６％，按約定採購量測算，預計每年可節省１６７億元（人民幣．下同）。
　　具體藥品方面，本次集採涵蓋抗感染、心腦血管疾病、抗過敏、精神疾病等常見病、慢性病
用藥。治療甲型流感的磷酸奧司他韋干混懸劑平均降價８３％，將大幅提高抗病毒藥物可及性。
同時，一批抗菌藥物價格有效降低，去除了抗菌藥物濫用的經濟動因，有利於促進臨床合理用藥
。常用降壓藥氨氯地平阿托伐他汀鈣片降價４８％。此外，治療早產的阿托西班注射劑集採前單
支價格超過千元，此次集採降至每支２４０元，降幅８０％，患者負擔明顯減輕。
　　另外，藥企亦積極參與本次集採，２５１家企業的３６６個產品參與投標。１７４家企業的
２５２個產品獲得擬中選資格，其中包括５家國際藥企的５個產品、１６９家國內藥企的２４７
個產品，投標企業中選比例約７０％。平均每個品種有６﹒５家企業中選，供應多元化和穩定性
進一步增強。（ｌｃ）

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