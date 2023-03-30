《經濟通通訊社３０日專訊》為保障全面註冊制改革平穩實施，深交所近日決定開展「三陽

光」工程，包括陽光審核、陽光監管、陽光服務，聚焦審核、監管、服務環節，涉及具體措施逾

２０項。

具體來說，在打造陽光審核工程方面，深交所將提升審核透明度和可預期性，進一步破除審

核工作神秘感，理順與發行人、中介機構的申報前預溝通操作流程，明確溝通回復要求；提高審

核環節的溝通質效，建立疑難複雜問題的分層處理機制；優化審核計時標準；精簡、完善審核關

注問題要點，方便市場主體事先準備；加大審核標準公開力度，分類細化審核指南；公開典型案

例，詳細說明審核意見依據。

在打造陽光監管工程方面，深交所將全面公開自律監管規則；進一步將審核問詢置於公開化

的市場監督中，持續保持審核標準的一致性；優化監管工作標準和流程，健全日常監管業務手冊

，強化監管工作規范性；加大日常審核監管措施公開力度，定期公開日常處分和現場督導情況，

增強監管公信力和威懾力。同時，研究探索進一步優化發行上市審核機制，引導社會資源向國家

重點支持領域匯聚，更好支持科技創新企業和戰略新興產業企業等發行上市。

另外，在打造陽光服務工程，深交所將公開服務電話、監督電話、服務事項、廉潔承諾；建

立服務回訪制度，電話回訪監督服務質量；優化市場服務規范，突出服務重點，完善服務檔案；

推進業務“一網通辦”服務，統一用戶平台建設，實現更多業務應用互聯互通。（ｌｃ）

