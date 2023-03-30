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AH股新聞

30/03/2023 09:16

《神州券商》國聯９１億拍下的民生證券股權遭北京金融法院凍結

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國聯集團今年三月中旬在司法拍賣中以９１﹒０５億元人民幣
拍下泛海控股股（深：００００４６），所持民生證券３４﹒７億股股權，等中證監批准過戶後
就能成為民生證券的大股東。然而，就在拍賣完成後不久，泛海控股因涉債務問題，其所持民生
證券股份遭北京金融法院凍結。
　　天眼查信息顯示，泛海控股近日新增一則股權凍結信息，股權被執行企業為民生證券，凍結
股權數額約３５﹒５５億股，凍結期限自２０２３年３月２４日至２０２６年３月２３日，執行
法院為北京金融法院。
　　法院凍結股份是否影響拍賣股權過戶？上海新古律師事務所主任王懷濤表示，法院對相關股
權予以凍結，屬於一定期間內限制該股權變動的保全措施，其法律後果是被查封的股權在辦理股
權變更登記時受到限制。但如果已經支付了全部拍賣款的話，理論上講新的查封、凍結不影響該
次股權買賣的合法性和有效性。
　　上海久誠律師事務所許峰認為，法院拍賣成功確認收到款項後，通常會裁定解除查封凍結等
並出具協助執行通知書等法律文書協助過戶的，一般不會影響過戶。
　　不過，也有法律人士表示，法院將查封的標的物拍賣成功後，基本上可算作是執行完成，但
標的物有多輪凍結，只要還沒有過戶，法院都有權查封，如果長時間不能解封，對買受人來說就
加大了資金風險和壓力。
　　國聯集團亦持有另一家上市券商國聯證券（０１４５６）　（滬：６０１４５６）。
（ｌｃ）

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