《經濟通通訊社３０日專訊》中國五礦集團中國金屬礦業經濟研究院多元業務研究室處長陳

俊全昨日（２９日）在２０２３年中國（南昌）鋰業大會上表示，新能源汽車銷量階段性降速，

或引發產業鏈反向清理庫存。鋰產業鏈或迎來洗牌，此後將邁向新平衡。

陳俊全預計，２０２３年全球新能源乘用汽車銷量按年增速將降至３０％以內，這一階段性

降速或引發產業鏈洗牌。例如，鋰電產業鏈目前正在全面降庫存，正極材料產量增速、動力電池

產量增速、裝機量增速呈現逐級遞減特徵，這又放大了碳酸鋰等原料市場的波動，給產業鏈帶來

巨大不確定性。不過，儲能領域的爆發將改變新能源汽車單一拉動格局，孕育鋰產業鏈的新希望

。

陳俊全指，２０２２年儲能電池出貨量按年增速高於動力電池和小型電池出貨量。從

２０２２年新增儲能裝機技術佔比來看，鋰電池儲能技術佔比達９４﹒２％，仍處於絕對主導地

位。

在談到電池路線的競爭格局時，陳俊全表示，一方面，磷酸鐵鋰電池將加速滲透，但其本身

具有能量密度低、低溫性能差、一致性差等固有劣勢。固態三元電池是行業公認的下一代主流動

力電池，但目前仍處在半固態過渡產品的發展階段。另一方面，鈉電池將終結鋰電池單一路線的

壟斷。鈉電池擁有材料成本低的核心優勢，即使碳酸鋰價格降到每噸１５萬元人民幣，鈉電池仍

具有成本優勢。鈉電池未來有望在兩輪電動車、中低端乘用車、寒冷地區電動車、儲能等市場佔

據優勢。（ｌｃ）

