  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/03/2023 10:50

《行業數據》內地短視頻用戶規模逾十億，人均使用超２﹒５小時

　　《經濟通通訊社３０日專訊》《２０２３中國網絡視聽發展研究報告》顯示，截至２０２２
年１２月，中國網絡視聽用戶規模同比增長４﹒９４％至１０﹒４億人，超過即時通訊用戶的
１０﹒３８億人，是第一大互聯網應用類別。
　　當中，短視頻用戶規模增長至１０﹒１２億人，同比增長７７７０萬人，在整體網民中的佔
比為９４﹒８％。短視頻用戶的人均單日使用時長為１６８分鍾，超過２﹒５個小時。（ｄｗ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金