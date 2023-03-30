《經濟通通訊社３０日專訊》《２０２３中國網絡視聽發展研究報告》顯示，截至２０２２

年１２月，中國網絡視聽用戶規模同比增長４﹒９４％至１０﹒４億人，超過即時通訊用戶的

１０﹒３８億人，是第一大互聯網應用類別。

當中，短視頻用戶規模增長至１０﹒１２億人，同比增長７７７０萬人，在整體網民中的佔

比為９４﹒８％。短視頻用戶的人均單日使用時長為１６８分鍾，超過２﹒５個小時。（ｄｗ）

