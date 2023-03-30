《經濟通通訊社３０日專訊》《２０２３中國網絡視聽發展研究報告》顯示，截至２０２２
年１２月，中國網絡視聽用戶規模同比增長４﹒９４％至１０﹒４億人，超過即時通訊用戶的
１０﹒３８億人，是第一大互聯網應用類別。
當中，短視頻用戶規模增長至１０﹒１２億人，同比增長７７７０萬人，在整體網民中的佔
比為９４﹒８％。短視頻用戶的人均單日使用時長為１６８分鍾，超過２﹒５個小時。（ｄｗ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
30/03/2023 10:50
《行業數據》內地短視頻用戶規模逾十億，人均使用超２﹒５小時
《經濟通通訊社３０日專訊》《２０２３中國網絡視聽發展研究報告》顯示，截至２０２２
年１２月，中國網絡視聽用戶規模同比增長４﹒９４％至１０﹒４億人，超過即時通訊用戶的
１０﹒３８億人，是第一大互聯網應用類別。
當中，短視頻用戶規模增長至１０﹒１２億人，同比增長７７７０萬人，在整體網民中的佔
比為９４﹒８％。短視頻用戶的人均單日使用時長為１６８分鍾，超過２﹒５個小時。（ｄｗ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰