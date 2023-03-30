《經濟通通訊社３０日專訊》早前有傳媒報道，寶能持股南玻的離岸公司承泰集團已告解散

，中國寶能發布聲明稱，媒體發布「寶能持股南玻的離岸公司承泰集團已告解散」報道，為不實

信息，且如此混淆主體、張冠李戴，已構成對寶能的惡意詆毀。

聲明稱，目前，寶能集團旗下深圳市鉅盛華股份有限公司通過前海人壽、中山潤田、承泰集

團、冠隆物流等一致行動人合計持有南玻集團（深：００００１２）２３﹒７２２％股份，是南

玻集團的合併第一大股東。上述持股信息已透過證券交易所進行披露。

公司註冊的「承泰集團有限公司」（英文名：ＣＨＥＮＧ ＴＡＩ ＧＲＯＵＰ

ＬＩＭＩＴＥＤ）為離岸公司，註冊地為英屬維爾京群島，成立於２０１３年，根據ＢＶＩ註冊

管理要求，註冊信息不提供公開查詢。

而媒體通過商用信息平台查詢到的「承泰集團有限公司」（英文名：ＬＵＣＫＹ

ＯＣＥＡＮ ＧＲＯＵＰ ＬＩＭＩＴＥＤ），企業編號０８９２３３９，註冊地為中國香港，

註冊於２００４年０３月２９日，於２０１０年０７月３０日已告解散。寶能表示，兩家公司除

中文名類似之外，並無任何關聯。公司旗下承泰集團有限公司作為南玻集團持股主體之一，目前

運營等情況一切正常。（ｄｗ）

