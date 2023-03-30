《經濟通通訊社３０日專訊》網易雲音樂（０９８９９）３０日宣布與滾石唱片達成續約協
議，開啟深度戰略合作。網易雲音樂繼續為用戶提供包括羅大佑、李宗盛、周華健、張震岳等在
內的滾石唱片旗下全量音樂作品。此外，網易雲音樂還將獲得滾石唱片音樂作品的轉授權權益，
提供面向第三方Ａｐｐ、網站背景音樂、智能硬件等多場景的版權授權服務。（ｄｗ）
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30/03/2023 12:02
網易雲音樂與滾石唱片續約，獲轉授權提供多場景版權授權服務
《經濟通通訊社３０日專訊》網易雲音樂（０９８９９）３０日宣布與滾石唱片達成續約協
議，開啟深度戰略合作。網易雲音樂繼續為用戶提供包括羅大佑、李宗盛、周華健、張震岳等在
內的滾石唱片旗下全量音樂作品。此外，網易雲音樂還將獲得滾石唱片音樂作品的轉授權權益，
提供面向第三方Ａｐｐ、網站背景音樂、智能硬件等多場景的版權授權服務。（ｄｗ）
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