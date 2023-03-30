  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/03/2023 12:02

網易雲音樂與滾石唱片續約，獲轉授權提供多場景版權授權服務

　　《經濟通通訊社３０日專訊》網易雲音樂（０９８９９）３０日宣布與滾石唱片達成續約協
議，開啟深度戰略合作。網易雲音樂繼續為用戶提供包括羅大佑、李宗盛、周華健、張震岳等在
內的滾石唱片旗下全量音樂作品。此外，網易雲音樂還將獲得滾石唱片音樂作品的轉授權權益，
提供面向第三方Ａｐｐ、網站背景音樂、智能硬件等多場景的版權授權服務。（ｄｗ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

上一篇新聞︰30/03/2023 12:05  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

其他AH股新聞
More

30/03/2023 12:09  恒生投資：今年資產管理規模逾３２００億，擬今年增聘２０％人手

30/03/2023 12:05  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

30/03/2023 12:05  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金