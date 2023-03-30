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AH股新聞

30/03/2023 09:06

【ＡＩ熱潮】百度智能雲總裁沈抖談ＣｈａｔＧＰＴ：是一場大變革

　　《經濟通通訊社３０日專訊》百度（０９８８８）智能雲總裁沈抖在博鰲亞洲論壇２０２３
年年會「推進數字經濟」論壇上表示，微軟用ＣｈａｔＧＰＴ把所有的產品線改變，百度也要基
於文心一言全部改一遍，過去不到半年的時間，美國科技公司圍繞ＣｈａｔＧＰＴ在做，用它生
成ＰＰＴ、合同以及行程機票，這是有想象空間的，這也是一次更大的技術變革，真正的想象空
間留給更有創意的人去想。（ｊｔ）
　

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