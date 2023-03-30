《經濟通通訊社３０日專訊》螞蟻集團旗下支付寶平台２９日宣布，升級生態服務商助力體

系：通過技術支持、產品開放、培訓體系、流量開放、現金和政策助力、市場推廣資源等６大支

持，幫服務商實現快速冷啟動、精準獲客和提高商業變現能力。整個助力計劃現金部分加上流量

扶持等政策，整體預計超過１００億元人民幣。

與此同時，支付寶平台與服務商計劃共建１０００個有規模化商業潛力的數字化解決方案，

提升服務商市場競爭力。



＊超１﹒１萬個數字化服務商活躍在支付寶平台＊



過去一年，支付寶平台活躍服務商規模同比增長１０３％，開放技術接口和插件１８０９個

，經平台撮合，部分服務商年收入至少提升了兩成。目前共有超１﹒１萬個數字化服務商活躍在

支付寶平台，包括支付服務商、技術服務商、代運營服務商、內容服務商等幾大類型，利用支付

寶平台技術和產品，幫商家提供小程序開發、運營和營銷等數字化經營服務。

支付寶數字政企事業部總經理王麗娟透露，支付寶平台已開放超百種能力，助力２０００多

個生態服務商實現解決方案升級。（ｃｔ）

