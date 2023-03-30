《經濟通通訊社３０日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，近日，江蘇省蘇中建設集團股份有限公司

、恒大新能源汽車投資控股集團有限公司及子公司恒大智能汽車（廣東）有限公司新增被執行人

信息，執行標的５５０萬餘元人民幣，案由為票據追索權糾紛，執行法院為海安市人民法院。

目前，恒大新能源汽車投資控股集團有限公司存在多個股權凍結以及被執行人信息，被執行

金額超３﹒８２億元人民幣。（ｃｔ）

