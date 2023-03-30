《經濟通通訊社３０日專訊》滬綜指今早高開０﹒０９％，報３２４３﹒０７點，深成指低

開０﹒０１％，創業板指低開０﹒０２％，隔晚科技板塊急漲，納指升近１﹒８％進入牛市，帶

動Ａ場互聯網板塊造好，電信、保險股走低。建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）去

年淨利潤按年增長７﹒１％超預期，高開約０﹒５％。

郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）披露非公開發行Ａ股股票發行結果，中國移

動集團斥資４５０億元以現金方式全額認購。

人民銀行公布，今日進行的２３９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有

６４０億元逆回購到期，即今日淨投放１７５０億元。連續四日放水６２９０億元。ＩＮＧ銀行

大中華經濟師彭藹嬈博士發表報告指出，自３月２１日以來，人行已向市場注入大量流動性，可

視之為經濟增長的積極信號，不過中國沒有必要降低利率，亦沒有必要再次下調存款準備金率，

因寬鬆貨幣政策不會有利出口，甚至會吸引一些不必要的投資。

另外，關注國務院總理李強今日出席博鰲亞洲論壇２０２３年年會開幕式並將發表主旨演講

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