《經濟通通訊社３０日專訊》國務院總理李強在博鰲亞洲論壇年會發表主旨演講時表示，中

國經濟增長的動能和態勢強勁。從３月情況看，比１、２月份更好，特別是消費、投資等主要市

場經濟指標不斷向好，中國將保持國家金融運行的整體穩健，牢牢守住不發生系統性風險的底線

。

人行連續大碼放水，本周已共放水６２９０億元（人民幣．下同）。市場分析下個月降準甚

至降息必要性不高，中字頭領跌，滬綜指今早收跌０﹒２４％，報３２３２﹒３９點，深成指跌

０﹒１６％，創業板指升０﹒０９％。兩市半日成交５７８０億元。



＊建行業績強，惟隨市回軟＊



大型國有銀行陸續公布年績，最先公布的建行（滬：６０１９３９），去年純利３１９３億

元按年升７﹒１６％，表現勝於預期，每股盈利１﹒２８元，派末期股息每股３８﹒９分。盡管

去年中國經濟因各地嚴格的封控措施而受到負面影響，但未有拖累國有大行的利潤表現，不過銀

行股盤中隨中字頭回軟，建設銀行現價無升跌，報５﹒９４元；至於另外三家國有大行，中國銀

行（滬：６０１９８８）跌０﹒９％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒７％，工商銀行

（滬：６０１３９８）軟０﹒４％。

中字頭股價連續第二日受挫，中遠海特（滬：６００４２８）挫５﹒８％，Ａ股聯通

（滬：６０００５０）跌３﹒７％，中國交建（滬：６０１８００）跌２﹒８％，中國電影

（滬：６００９７７）跌２﹒２％，中國化學（滬：６０１１１７）、中鋼國際

（深：０００９２８）跌２％。



＊郵儲行高溢價配股，股價走高＊



郵儲銀行（滬：６０１６５８）公布，向中國移動集團配發約６７﹒７７億股新Ａ股，集資

４５０億元，實際集資淨額約４４９﹒８億元，將全部用於補充該行核心一級資本。發行價每股

６﹒６４元，較前收市價４﹒６５元呈溢價４２﹒８％。

有關新股設５年鎖定期，令中國移動集團成為郵儲銀行第三大股東，持６﹒８３％股權。對

於中移動集團以高溢價收購郵儲銀行股權，市場反映是「買貴了」，郵儲銀行Ａ股價升１﹒９％

，報４﹒４８元，中國移動Ａ股（滬：６００９４１）挫２﹒８％，報８８﹒０１元。（ｅｙ）

