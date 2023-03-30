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AH股新聞

30/03/2023 13:46

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒２２％，深成指揚０﹒２７％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股市場午後走高，滬綜指升０﹒２２％，報３２４７﹒３３
點，滬深３００指數升０﹒２７％，深成指升０﹒２７％，創業板指升０﹒２５％。上海Ｂ股升
０﹒９１％，深圳Ｂ股揚０﹒１６％。（ｅｙ）

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