《經濟通通訊社３０日專訊》國務院總理李強在博鰲亞洲論壇年會發表主旨演講時唱好中國

經濟增長強勁，他表示從３月情況看，比１、２月份更好，特別是消費、投資等主要市場經濟指

標不斷向好，中國將保持國家金融運行的整體穩健，牢牢守住不發生系統性風險的底線，又指在

不確定的世界中，中國的確定性是維護世界和平和發展的中流砥柱。

李強唱好中國經濟，帶動滬綜指全日反彈０﹒６５％，結束四連跌，報３２６１﹒２５點，

深成指亦升０﹒６２％，創業板指升０﹒５％。兩市全日成交９４４６億元（人民幣．下同），

按日減少３﹒７％；陸股通淨流入逾４８億元，連續三日淨流入。人行連續大碼放水，本周已共

放水６２９０億元。



＊「三桶油」日賺１０億，中石油飆７％＊



去年受俄烏戰爭影響，油氣價格大幅走高並持續高企，讓石油企業大賺，「三桶油」公布去

年財報顯示，去年「三桶油」合計淨利潤高達３５７４億元，相當於每天平均賺近１０億元。此

外，中石油和中海油去年營收及獲利雙雙創下歷史新高，只有中石化受下游需求萎縮和高成本的

拖累，淨利潤小幅下滑６﹒８％至６６３億元。中海油（滬：６００９３８）全日升１﹒８％，

中石油（滬：６０１８５７）飆近７％。

其他石油股同造好，中國石化（滬：６０００２８）升２﹒４％，海油工程

（滬：６００５８３）升１﹒７％，上海石化（滬：６００６８８）升０﹒９％，中油工程

（滬：６００３３９）升０﹒８％，石化油服（滬：６００８７１）升０﹒５％，中海油服

（滬：６０１８０８）升１﹒５％，廣匯能源（滬：６００２５６）升３﹒５％。



＊千人籲暫停開發ＡＩ，ＣｈａｔＧＰＴ股受挫＊



蘋果聯合創始人瓦茲尼亞克、特斯拉（Ｔｅｌｓａ）創辦人馬斯克等上千人發表連署公開信

，要求ＡＩ實驗室立即停止訓練比ＧＰＴ－４更強大的ＡＩ系統至少六個月，否則可能對人類造

成威脅。投行高盛也在研究中表示，ＣｈａｔＧＰＴ等生成式人工智能系統的最新突破，或將給

全球勞動力市場帶來重大顛覆，全球預計將有３億個工作崗位被人工智能取代。Ａ場

ＣｈａｔＧＰＴ概念股續回落，雲從科技（滬：６８８３２７）跌５﹒７％，博彥科技

（深：００２６４９）瀉近７％，軟通動力（深：３０１２３６）跌６﹒４％。

旅遊股回暖，中青旅（滬：６００１３８）、黃山旅遊（滬：６０００５４）升近３％，中

國中免（滬：６０１８８８）升２﹒７％，宋城演藝（深：３００１４４）升２﹒１％，華僑城

Ａ（深：００００６９）、嶺南控股（深：０００５２４）升近２％，眾信旅遊

（深：００２７０７）升１﹒２％。攜程數據顯示，自本月１１日中國旅客入境南韓免提供核酸

檢測陰性證明後，雙方旅遊往來正加速恢復。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０３８﹒５３ ＋０﹒８１

上證綜合指數 ３２６１﹒２５ ＋０﹒６５ ４０１６﹒００

上證Ａ股指數 ３４１８﹒２３ ＋０﹒６５ ４００８﹒００

深證成份指數 １１６５１﹒８３ ＋０﹒６２ ５４３０﹒００

深圳創業板指數 ２３８３﹒０４ ＋０﹒５０

上證Ｂ股指數 ２９４﹒３３ ＋０﹒９０ ３﹒８９

深證Ｂ股指數 １１８８﹒９０ ＋０﹒３６ ０﹒４７

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