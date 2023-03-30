《經濟通通訊社３０日專訊》上證Ａ股指數全日收升０﹒６５％，報３４１８﹒２３點。

國有銀行陸續公布年績，最先公布的建行（００９３９）（滬：６０１９３９），去年純利

３１９３億元（人民幣．下同），按年升７﹒１６％，表現勝於預期。建行全日升０﹒３％，其

他銀行方面，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）升

０﹒２％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒３％。

去年受俄烏戰爭影響，油氣價格大幅走高並持續高企，讓石油企業大賺，「三桶油」公布去

年財報顯示，去年「三桶油」合計淨利潤高達３５７４億元（人民幣．下同），相當於每天平均

賺近１０億元。「三桶油」Ａ股走高，中國石油（滬：６０１８５７）升６﹒９％，中國石化

（滬：６０００２８）升２﹒４％，中國海油（滬：６００９３８）升逾１％。

內地下調航班燃油附加費徵收標準，民航股午後起飛，春秋航空（滬：６０１０２１）升

５％，南方航空（滬：６０００２９）升４﹒５％，中國國航（滬：６０１１１１）升３﹒５％

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