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AH股新聞

30/03/2023 09:51

《Ａ股焦點》「三桶油」去年平均日賺１０億，中石油純利創歷史高

　　《經濟通通訊社３０日專訊》去年受俄烏戰爭影響，油氣價格大幅走高並持續高企，讓石油
企業大賺，「三桶油」公布去年財報顯示，去年「三桶油」合計淨利潤高達３５７４億元（人民
幣．下同），相當於每天平均賺近１０億元。此外，中石油和中海油去年營收及獲利雙雙創下歷
史新高，只有中石化受下游需求萎縮和高成本的拖累，淨利潤小幅下滑６﹒８％至６６３億元。
　　中海油（００８８３）（滬：６００９３８）公布，全年純利１４１７億元，按年升
１﹒０２倍，主因公司持續增儲上產，提質降本增效，淨利潤在國際油價上升環境下創歷史新高

　　中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）去年按國際會計準則，營業收入按年升
２３﹒９％至３﹒２萬億元，創下歷史新高，純利按年升６２﹒１％至１４９３﹒８億元，創下
歷史新高。
　　中石油Ａ股現飆５﹒６％，中海油Ａ股升０﹒８％。其他石油股同造好，中國石化
（滬：６０００２８）升３﹒８％，海油工程（滬：６００５８３）升２﹒９％，上海石化
（滬：６００６８８）升２﹒７％，中油工程（滬：６００３３９）升１﹒９％，石化油服
（滬：６００８７１）升１﹒４％，中海油服（滬：６０１８０８）、廣匯能源
（滬：６００２５６）等升近１％。（ｊｔ）

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