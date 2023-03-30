《經濟通通訊社３０日專訊》去年受俄烏戰爭影響，油氣價格大幅走高並持續高企，讓石油

企業大賺，「三桶油」公布去年財報顯示，去年「三桶油」合計淨利潤高達３５７４億元（人民

幣．下同），相當於每天平均賺近１０億元。此外，中石油和中海油去年營收及獲利雙雙創下歷

史新高，只有中石化受下游需求萎縮和高成本的拖累，淨利潤小幅下滑６﹒８％至６６３億元。

中海油（００８８３）（滬：６００９３８）公布，全年純利１４１７億元，按年升

１﹒０２倍，主因公司持續增儲上產，提質降本增效，淨利潤在國際油價上升環境下創歷史新高

。

中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）去年按國際會計準則，營業收入按年升

２３﹒９％至３﹒２萬億元，創下歷史新高，純利按年升６２﹒１％至１４９３﹒８億元，創下

歷史新高。

中石油Ａ股現飆５﹒６％，中海油Ａ股升０﹒８％。其他石油股同造好，中國石化

（滬：６０００２８）升３﹒８％，海油工程（滬：６００５８３）升２﹒９％，上海石化

（滬：６００６８８）升２﹒７％，中油工程（滬：６００３３９）升１﹒９％，石化油服

（滬：６００８７１）升１﹒４％，中海油服（滬：６０１８０８）、廣匯能源

（滬：６００２５６）等升近１％。（ｊｔ）

