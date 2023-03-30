《經濟通通訊社３０日專訊》蘋果聯合創始人瓦茲尼亞克、特斯拉（Ｔｅｌｓａ）創辦人馬

斯克等上千人發表連署公開信，要求ＡＩ實驗室立即停止訓練比ＧＰＴ－４更強大的ＡＩ系統至

少六個月，否則可能對人類造成威脅。目前，這封信已有１０７９名科技領袖和研究人員簽名。

此前，馬斯克曾多次表達對人工智能的擔憂。他在今年２月的一次視頻講話中表示，人工智

能是未來人類文明最大的風險之一。投行高盛也在研究中表示，ＣｈａｔＧＰＴ等生成式人工智

能系統的最新突破，或將給全球勞動力市場帶來重大顛覆，全球預計將有３億個工作崗位被人工

智能取代。

Ａ場ＣｈａｔＧＰＴ概念股續回落，雲從科技（滬：６８８３２７）跌４﹒３％，博彥科技

（深：００２６４９）跌４﹒２％，軟通動力（深：３０１２３６）跌超４％，奧飛娛樂

（深：００２２９２）跌２﹒８％，拓爾思（深：３００２２９）跌２﹒７％，捷成股份

（深：３００１８２）跌２﹒４％，慧博雲通（深：３０１３１６）跌２﹒３％，宇信科技

（深：３００６７４）、科大訊飛（深：００２２３０）跌近１％。



＊英國率先發布針對人工智能產業監管的白皮書＊



ＡＩ技術正在以史無前例的速度發展，世界各國政府監管層面也開始對其展開關注，以確保

ＡＩ技術能安全運用。英國政府對ＡＩ監管邁出第一步，昨日（２９日）發布針對人工智能產業

監管的白皮書，概述了針對ＣｈａｔＧＰＴ等人工智能治理的五項原則：安全性和穩健性、透明

度和可解釋性、公平性、問責制和管理、可競爭性。在接下來的１２個月裏，監管機構將制定一

些基於五項原則的具體規則，也將在議會推動立法，制定具體的人工智能法案。企業應該解釋何

時以及如何使用人工智能，並透露系統的決策過程，揭示使用人工智能所帶來的風險。（ｊｔ）

