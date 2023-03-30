《經濟通通訊社３０日專訊》吉利控股集團旗下網約車平台「曹操出行」昨發布首個共享出

行定製車品牌「曹操汽車」，該品牌旗下首款車型「曹操６０」同時亮相。

「曹操６０」是曹操汽車面向Ｂ端共享出行市場推出的首款車型，吉利集團負責整車開發與

生產，售價介乎人民幣１１﹒９８萬元至１３﹒９８萬元，支持換電，享吉利集團售後服務，能

降低用車成本，為共享車司機實現增收。曹操出行方面表示，「曹操６０」將為共享出行行業帶

來「整車定製解決方案」，將從根本上改變共享出行的生態。

曹操出行前身曹操專車於２０１５年５月創立，主打新能源車型，２０１９年２月升級為曹

操出行，至今累計服務１﹒５億用戶。曹操出行ＣＥＯ龔昕昨表示，「曹操６０」將在曹操出行

平台上先行投放使用，後續將向行業夥伴開放銷售。吉利控股副董事長、曹操出行董事長楊健表

示，下一步要將曹操汽車打造成為家喻戶曉的智慧網聯共享出行品牌。

《上海證券報》引述業內專家指出，曹操出行推出新品牌並跨界造車，與其發力網約車市場

及可能準備在港交所上市有關。外電早前引述知情人士指，曹操出行擬最快今年４月向港交所提

交初步招股說明書，或集資數億美元。曹操出行方面對赴港上市相關情況不予置評。（ｓｌ）

