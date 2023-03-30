《經濟通通訊社３０日專訊》內地部分華為手機用戶發現，近期收到華為以其會員中心名義

發送涉及貸款的信息，並質疑個人資料可能洩露。內地《證券日報》引述華為錢包相關人士回應

，華為錢包僅向會員提供信貸科技引流服務，不參與實際借款額度評估、信息定價和放款資金等

金融環節，金融服務均由合作持牌機構提供，又強調一定會保管好會員資料，不會提供給其他平

台。

報道指，相關華為用戶收到華為會員中心發送的信息，聲稱「華為錢包專屬額度高達３０萬

元（人民幣．下同），申請簡單，極速放款，借還靈活，會員中心誠邀您前往」，點擊下方「點

擊查看可借額度」按鈕，就會跳轉到「華為錢包」Ａｐｐ，顯示內容為「申請開通」，並彈出手

機用戶的姓名、身份證及手機號碼，還有一個勾選項目「本人已閱讀並同意簽署關於華為錢包借

錢與隱私的聲明和華為錢包借錢用戶協議」。勾選後按「下一步」按鈕，即跳轉到「人臉印證」

步驟，同意驗證就會採集用戶面部信息，並提示面部信息將用於借錢的授信、簽約及提款業務的

身份識別認證。

華為錢包方面表示，目前與度小滿有錢花、樂信分期、３６０、民生銀行（０１９８８）

（滬：６０００１６）四家平台合作貸款業務，第三方金融機構將根據綜合情況判定實際授信額

度。

另外，報道提到，華為錢包Ａｐｐ主頁面有兩項內容與信貸有關，分別是「借錢」與「信貸

嚴選」。其中「信貸嚴選」向個人提供度小滿有錢花、蘇寧任性貸等第三方金融機構；面向小微

商戶則提供廣發銀行的小微Ｅ秒貸，華夏銀行（滬：６０００１５）的龍商貸等。報道指出，針

對華為錢包與會員借貸的相關業務事項，在華為的最近一期年報中並沒有找到更多的信息。

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