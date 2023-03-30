《經濟通通訊社３０日專訊》中國消費者協會與共青團中央今日發布消費警示，呼籲大學生

理性考慮超前消費，審慎選擇貸款機構，避免陷入不良「校園貸」陷阱，同時呼籲努力營造崇尚

節約、反對浪費的校園文化環境。社會各界亦要加強關注不良校園貸，完善行業准入、運營監管

體系，健全行業風險防控機制，排查整頓違規機構，並針對大學生提供安全放心、風險可控的金

融產品和服務。

消費警示指出，大學生應該樹立正確的價值觀和消費觀，不要將精神需求過度寄托於物質上

，克服從眾、攀比、虛榮等心理，理性認識自己的消費能力；要學習金融理財知識，提高自身認

識金錢、駕馭金錢的能力，清醒地認識到分期付款、超前消費、網絡平台借貸的本質。同時要增

強風險防範意識，妥善保護好自己的身份證號、銀行卡號、手機號以及驗證碼等重要個人信息，

不掃描來源不明的二維碼，也不輕易向他人透露家庭住址、宿捨地址、父母聯繫電話等。如需借

貸，一定要先與父母溝通，認真評估自己的還款能力，並檢查借款機構是否有相關部門批准的資

質證明。（ｓｌ）

