《經濟通通訊社３０日專訊》中國汽車工業協會副秘書長陳士華今日在第三屆新能源動力總

成年會上表示，中國汽車產業目前面臨的問題是長期趨勢的短期表現，中國車企會從一百多家變

成十幾家，「從春秋到戰國，進行淘汰賽」。

陳士華表示，去年汽車產業保持增長，但今年開局不利，行業出現急劇轉變，主要是去年為

拉動經濟而出台購置稅減半和地方促消費等政策，惟新一年很多政策退出。一方面，在新能源汽

車衝擊下，傳統燃油車非常焦慮；另一方面，中國市場的新能源車賺錢企業很少，主要是特斯拉

和比亞迪盈利。

他認為，比亞迪已進入新能源汽車收獲期，其插電式混合動力新能源汽車的成功功不可沒。

該類型的新能源汽車價格不貴，很受消費者歡迎，值得傳統車企效仿學習。



＊料上半年汽車產銷１２４０萬輛，按年增２﹒８％＊



他又認為，當前國內有效需求尚未完全釋放，汽車消費恢復還相對滯後，今年首兩個月累計

產銷較同期有明顯回落。根據重點企業了解的情況，預計首季汽車產銷下降１０％左右；４－６

月市場繼續恢復，考慮到去年同期基數較低，按年呈現正增長。預計上半年產銷１２４０萬輛，

按年增長２﹒８％。（ｓｌ）

