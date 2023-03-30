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AH股新聞

30/03/2023 15:14

《中國要聞》廣鐵４月起加開廣深往香港高鐵，便利大灣區旅客訪港

　　《經濟通通訊社３０日專訊》官媒央視引述廣鐵集團指出，４月１日零時起，全國鐵路將啟
用新的列車運行圖。為便利粵港澳大灣區旅客前往香港，廣鐵集團將自新圖實施後優化部分廣州
、深圳開往香港西九龍動車組列車的開行時間，增開１列西九龍－－廣州東動車組列車，進一步
提升過港高鐵運能。
　　４月１日開始，廣州南站往返香港西九龍站的列車，將由每天的２８列增加至３８列。深圳
北站至香港西九龍站間列車，共開行１２９列，其中始發終到４９列，途經８０列。福田站至香
港西九龍站間列車共開行５８列，其中始發終到３０列，途經２８列。深圳地區兩站開行跨境高
鐵列車數較之前增加６０列。長沙南站至香港西九龍間列車共開行６列，其中始發終到２列。
　　隨著清明假期臨近，針對廣大旅客的返鄉祭掃需求，廣東地區還將增開廣州、深圳開往長沙
、武漢、常德、岳陽、張家界等跨省動車組列車，以及往返潮汕、江湛等地短途動車組列車。湖
南地區增開長沙、岳陽、常德、張家界等地開往廣州、深圳、東莞、汕頭等地跨省動車組列車，
以及湖南主要城市間往返動車組列車。清明假期，重聯動車組列車１１２列，增開動車組列車
１６０列。
　　另外，為滿足國內國際物流提速需要，保障電煤運輸和貨運班列運輸需求，今次調圖後，廣
鐵集團還將增開跨局貨物班列１８列，總數將達７１列。（ｓｌ）

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