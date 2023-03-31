《經濟通通訊社３１日專訊》中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）公布截至
２０２２年１２月底止年度業績，期內公司擁有人應佔盈利１０９６﹒８４億元（人幣．下同）
升２２﹒８％，每股盈利６﹒８３元，派息１﹒３９元。
該公司年度持續經營業務收入約３９１０﹒５８億元升１７﹒２％，毛利約１７０４﹒７８
億元升２１﹒７％。（ｍｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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31/03/2023 08:22
《國企紅籌》中遠海控年賺逾千億人幣升近２３％，息１﹒３９元
《經濟通通訊社３１日專訊》中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）公布截至
２０２２年１２月底止年度業績，期內公司擁有人應佔盈利１０９６﹒８４億元（人幣．下同）
升２２﹒８％，每股盈利６﹒８３元，派息１﹒３９元。
該公司年度持續經營業務收入約３９１０﹒５８億元升１７﹒２％，毛利約１７０４﹒７８
億元升２１﹒７％。（ｍｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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