《經濟通通訊社３１日專訊》萬科（０２２０２） （深：０００００２）董事會主席郁亮

今日在業績會上表示，目前房地產市場仍處於溫和恢復階段，既沒有「狂飆」，也沒有「倒春寒

」。

郁亮指，２月房地產銷售與１月相比出現較明顯的回升。但從１到２月整體來看，一、二線

城市新房成交按年上升７﹒２％，增速談不上「狂飆」；目前３月周均成交比２月高點回落了

６％左右，但３月成交水平仍超過２０２２年的平均水平，因此也沒有「倒春寒」，市場還在逐

步恢復的軌道上。

郁亮指，新房需求上有天花板，下有保底線。一方面，國內城鎮人均住房面積已達４０平方

米，再加上近幾年大規模建設的住房也在陸續交付，在大量的供應下，新房市場無法再回到

２０２１年歷史峰值。另一方面，在外部環境不發生突發性變化的情況下，一段時間內市場仍能

保持１２億平米左右的需求。

郁亮表示，受外部因素影響，短期市場上下起伏是正常現象。比起短期走勢，對萬科而言更

關鍵是認準大勢。行業未來無法再回到對住宅開發過於依賴的階段，房企也沒有其他選擇。

（ｌｃ）

