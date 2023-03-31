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AH股新聞

31/03/2023 11:05

《中國房產》萬科郁亮：房地產市場仍在溫和恢復，沒有倒春寒

　　《經濟通通訊社３１日專訊》萬科（０２２０２）　（深：０００００２）董事會主席郁亮
今日在業績會上表示，目前房地產市場仍處於溫和恢復階段，既沒有「狂飆」，也沒有「倒春寒
」。
　　郁亮指，２月房地產銷售與１月相比出現較明顯的回升。但從１到２月整體來看，一、二線
城市新房成交按年上升７﹒２％，增速談不上「狂飆」；目前３月周均成交比２月高點回落了
６％左右，但３月成交水平仍超過２０２２年的平均水平，因此也沒有「倒春寒」，市場還在逐
步恢復的軌道上。
　　郁亮指，新房需求上有天花板，下有保底線。一方面，國內城鎮人均住房面積已達４０平方
米，再加上近幾年大規模建設的住房也在陸續交付，在大量的供應下，新房市場無法再回到
２０２１年歷史峰值。另一方面，在外部環境不發生突發性變化的情況下，一段時間內市場仍能
保持１２億平米左右的需求。
　　郁亮表示，受外部因素影響，短期市場上下起伏是正常現象。比起短期走勢，對萬科而言更
關鍵是認準大勢。行業未來無法再回到對住宅開發過於依賴的階段，房企也沒有其他選擇。
（ｌｃ）

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