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AH股新聞

31/03/2023 16:23

《深港通》北上全日流入３６﹒８億，南下全日流入１７﹒５億

　　《經濟通通訊社３１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８３﹒１７億元，買盤超賣盤，流入３６﹒８３億元，佔每日額度７﹒０８％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０２﹒５２億元，買盤超賣盤，流入
１７﹒４８億元，佔每日額度４﹒１６％。

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