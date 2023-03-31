《經濟通通訊社３１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８３﹒１７億元，買盤超賣盤，流入３６﹒８３億元，佔每日額度７﹒０８％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０２﹒５２億元，買盤超賣盤，流入
１７﹒４８億元，佔每日額度４﹒１６％。
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
31/03/2023 16:23
《深港通》北上全日流入３６﹒８億，南下全日流入１７﹒５億
《經濟通通訊社３１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８３﹒１７億元，買盤超賣盤，流入３６﹒８３億元，佔每日額度７﹒０８％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０２﹒５２億元，買盤超賣盤，流入
１７﹒４８億元，佔每日額度４﹒１６％。
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
上一篇新聞︰31/03/2023 16:23 《中國要聞》湖南１１５８個重大項目開工，總投資超五千億元
31/03/2023 16:59 《中國要聞》大窯灣港獲批東北唯一離境港，增強與日韓港口競爭力
31/03/2023 16:47 《中國要聞》銀保監：５月起開展人壽與長期護理保險責任轉換試點
31/03/2023 16:41 《中國要聞》全國外貿工作會議召開，推動外貿穩規模、優結構
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰