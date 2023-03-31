《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局３０日召開會議，決定從今年４月開始，在全黨自上而下分兩批開展學習貫徹習

近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。會議審議了《領導幹部報告個人有關事項規定》。

中共中央總書記習近平主持會議。



多地推出新一輪穩增長措施

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促進大宗消費擴內需、推動轉型升級謀發展、優化營商環境穩信心……３月中旬以來，多地出台

新一輪政策措施，鞏固經濟企穩向好勢頭。專家表示，存量政策、增量政策齊發力，將進一步釋

放居民消費潛力，激發經營主體活力，增強經濟發展動能。



前兩月國有企業利潤總額按年增長９﹒９％

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財政部３０日發布的數據顯示，１－２月，國有企業營業總收入１２﹒２４萬億元（人民幣．下

同），按年增長５％；利潤總額６５０５﹒６億元，按年增長９﹒９％。２月末，國有企業資產

負債率６４﹒６％，上升０﹒３個百分點。





《上海證券報》



中共中央政治局召開會議，習近平主持會議

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中共中央政治局３０日召開會議，決定從今年４月開始，在全黨自上而下分兩批開展學習貫徹習

近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。會議審議了《領導幹部報告個人有關事項規定》。

中共中央總書記習近平主持會議。



超萬億元新增專項債推動基建投資穩步回升

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今年地方新增專項債發行規模已超萬億元，約佔全年限額的三成。專家表示，今年專項債發行使

用以早發快用、加力提效作為重點，預計二季度發行進度在一季度基礎上會進一步加快。隨著專

項債發力，基建投資有望出現穩步回升態勢。



消費股引領Ａ股盤中Ｖ形反轉

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昨日Ａ股三大指數早盤震蕩下挫，午後突然發力走出Ｖ形反轉。在北向資金持續加倉提振下，沉

寂許久的大消費板塊集體復甦，成為帶動股指午後走強的關鍵因素。而前期火熱的

ＣｈａｔＧＰＴ概念則高位熄火，由半導體板塊承接了科技股人氣。





《證券時報》



中共中央政治局召開會議，習近平主持會議

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中共中央政治局３０日召開會議，決定從今年４月開始，在全黨自上而下分兩批開展學習貫徹習

近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。會議審議了《領導幹部報告個人有關事項規定》。

中共中央總書記習近平主持會議。



外資巨頭加碼投資，中國彰顯開放「磁吸力」

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寶馬投資百億擴建在遼寧瀋陽的電池生產中心，巴斯夫百億歐元在廣東湛江投資一體化生產基地

……中國正在成為吸引外資的「強磁場」。



兩部門發文力推「帶押過戶」常態化

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自然資源部、銀保監會３０日聯合發布《關於協同做好不動產「帶押過戶」便民利企服務的通知

》。《通知》要求各地在已有工作基礎上，根據當地「帶押過戶」推行情況、模式及配套措施情

況，深入探索，以點帶面，積極做好「帶押過戶」。（ｌｃ）

