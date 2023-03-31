《神州經脈》內地今日公布的３月官方製造業ＰＭＩ勝預期，帶動市場情緒好轉，滬指收升

０﹒３６％，首季度累升５﹒９％，創２０２０年第四季度逾兩年以來最大單季漲幅；深成指今

日升０﹒６４％，創業板指升０﹒６９％。兩市全日成交金額繼續上升；陸股通連續四日淨流入

。摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑指出，受益於經濟復甦，Ａ股或在４月至５月出現

反彈。

超預期的ＰＭＩ亦帶動人民幣向好。在岸人民幣兌美元即期今日收漲６８點子，今早人民幣

中間價更上漲１６９點子，止步四連跌，並脫離近兩周低位。另外，人行本周累計放水８１１０

億元（人民幣．下同），為市場注入活力。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，３月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５１﹒９％，維持擴張，優於預

期，盡管比上月回落０﹒７個百分點，但已經是最近兩年來的第二高。３月份非製造業商務活動

指數為５８﹒２％，比上月上升１﹒９個百分點，不但繼續維持擴張區間，更是近１２年來新高

，反映非製造業景氣水平繼續回升。



２﹒ 外交部發言人毛寧宣布，應國務委員兼外長秦剛邀請，日本外相林芳正將於４月１日至２

日訪問中國。這將是２０１９年１２月以來，首度有日本外相訪華。日本外務省表示，林芳正訪

華期間，將與秦剛等人會談。今年２月，在東京参加中日第十七次安全對話和第二十九次外交當

局定期磋商的外交部副部長孫衛東，曾會見日本外相林芳正。



３﹒ 據《路透》報道，特斯拉行政總裁馬斯克計劃最早於４月訪問中國，團隊正努力安排他和

總理李強會面。馬斯克這次訪問中國，將是他自新冠疫情爆發、以及習近平連任中國國家主席以

來首次訪問中國。



４﹒ 美國商務部工業與安全局將緬甸、中國、尼加拉瓜和俄羅斯的１１個實體加入實體清單，

指其助力或參與世界各地侵犯人權的行為。制裁實體包括中國監控巨頭海康威視旗下五家子公司

：洛浦海視鼎鑫電子技術有限公司、墨玉海視電子技術有限公司、皮山海視永安電子技術有限公

司、烏魯木齊海視新安電子技術有限公司、于田海視美闐電子技術有限公司。



５﹒ 商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文周三出席博鰲亞洲論壇年會期間，應約會見來華

參會的澳洲助理貿易部長艾爾斯。王受文表示，中方高度關注澳方加嚴對中國企業赴澳投資經營

的安全審查。國家安全不應被濫用，希望澳方秉持理性、自主原則，妥善處理相關個案，增強中

國企業開展對澳合作的信心。



６。據外電引述知情人士透露，中國已責成國務院副總理何立峰主管陷入困境的房地產行業，以

及６０萬億美元的金融行業。另外一位與國家主席習近平關係密切的副總理丁薛祥將分管科技、

稅務及發展改革工作。知情人士稱，包括人行和新成立的金融監督管理總局等所有的金融監管機

構，都將在現年６８歲的何立峰的掌管範圍之內。與過去五年不同的是，住建部也將接受他的領

導。先前，金融和住建部由前副總理劉鶴和韓正分別掌管。



７﹒ 不動產「帶押過戶」將全國全面推開，未來房主無需提前還貸，就可以過戶房產。自然資

源部、銀保監昨發布的《關於協同做好不動產「帶押過戶」便民利企服務的通知》明確，要推動

省會城市、計劃單列市率先實現「帶押過戶」，並逐步向其他市縣拓展；推動同一銀行業金融機

構率先實現，並逐步向跨銀行業金融機構拓展；推動住宅類不動產率先實現，並逐步向工業、商

業等類型不動產拓展。北京今起正式啟動存量住房「帶押過戶」模式。



８﹒ 中證協近期發布內地券商２０２２年度經營情況分析。數據顯示，去年內地證券行業經營

業績短期承壓，實現營業收入３９４９﹒７３億元，按年降２１﹒３８％；淨利潤

１４２３﹒０１億元，按年降２５﹒５４％。證券投資業務成為最大的拖累，全行業證券投資收

益按年降５５﹒９４％。（ｌｃ）

