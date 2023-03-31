《鍾之日記》３月３１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



國家統計局公布，３月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５１﹒９％，比上月回落０﹒７個

百分點。受上月高基數等因素影響，中國３月官方製造業ＰＭＩ擴張步伐放緩，但仍為近兩年次

高水平、且優於預期；當月非製造業ＰＭＩ則創下近１２年高位，尤其服務業受線下消費旺盛帶

動，持續強勁恢復，顯示中國經濟仍在復甦軌道。

３月ＰＭＩ勝預期，市場情緒好轉，帶動滬深股市今早高開後維持升幅，滬綜指全日收升

０﹒３６％，報３２７２﹒８６點，首季度累升５﹒９％，創２０２０年第四季度逾兩年以來最

大單季漲幅；深成指亦升０﹒６４％，創業板指升０﹒６９％。兩市全日成交９５３３億元人民

幣，按日升０﹒９％；陸股通淨流入近１７億元，連續四日淨流入。人行繼續放水，人民銀行進

行的１８９０億元人民幣７天期逆回購，全周放水累計淨投放８１１０億元人幣。



＊恒指四連升，首季累漲逾３％＊



近期內地集團陸續改組，繼阿里（０９９８８）宣布重組成六大業務並有可能隨時分拆上市

，京東（０９６１８）也跟隨分拆旗下京東工業及京東產發上市，並已向聯交所遞表申請ＩＰＯ

。分拆完成後，京東創辦人劉強東將手握７家上市公司。京東跟隨阿里「做大做強」，或促使其

他企業跟著仿傚，帶動恒指今早高開２７４點後直線上揚，惟越過５０天線後見獲利盤，恒指最

終僅升９０點收報２０４００，連漲４日，首季度累升３﹒１％，主板成交１４０５﹒７３億元

。國企指數收報６９６８，升４６點。恒生科技指數收報４３０３，升３３點，本季度則累升

４﹒２％。

京東系表現各異，京東集團揚５﹒４％，報１７２元，四連升。京東物流（０２６１８）升

０﹒１％，惟京東健康（０６６１８）跌０﹒６％。

其他龍頭科技股同造好，阿里漲３﹒６％重回百元關，快手（０１０２４）升１﹒８％，網

易（０９９９９）升１﹒６％，美團（０３６９０）升１﹒１％，騰訊（００７００）彈

０﹒２％。



＊宇宙行盈利增長最低，股價捱沽＊



中資銀行密集公布業績，工商銀行（０１３９８）表現在四大行中最差。工行年度純利

３６０４﹒８３億元人民幣，升３﹒４９％，每股純利９７分，派末期股息每股３０﹒３５分。

其中淨利息收入僅６９３６﹒９億元人民幣，微升０﹒４％，淨息差１﹒７３％收窄１９基點。

中國銀行（０３９８８）年度純利２２７４﹒３９億元人民幣，多賺５﹒０２％，每股盈利

７３分，派末期股息每股２３﹒２分。不同於其他內銀，中行去年淨息差為１﹒７６％，按年升

１個基點，該行解釋，主要是在人民幣貸款市場報價利率（ＬＰＲ）適度下行，導致人民幣貸款

收益率下降的背景下，集團抓住美聯儲加息等有利時機，主動優化資產負債結構，保持了息差的

穩中有升。

農行（０１２８８）全年純利２５９１﹒４億元人民幣按年升７﹒４５％，勝預期，每股基

本盈利６９分，末期息每１０股派２﹒２２２元，即每股２２﹒２２分。農行去年淨利息收益率

１﹒９％，淨利差１﹒７３％，分別下降２２個和２３個基點，主要是由於該行持續讓利實體經

濟，生息資產收益率下降，以及受市場環境影響付息負債付息率上升。

工行全日跌２﹒１％，農行則無升跌，中行跌０﹒３％，至於一日前公布業績的建行

（００９３９）揚０﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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