  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

31/03/2023 09:52

《Ａ股焦點》工行年績屬四大行中最差，Ａ股現跌０﹒５％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中資銀行密集公布業績：工商銀行（滬：６０１３９８）表現
在四大行中最差，截至去年１２月３１日止年度純利３６０４﹒８３億元（人民幣．下同），升
３﹒４９％，每股純利９７分，派末期股息每股３０﹒３５分。其中淨利息收入僅６９３６﹒９
億元，微升０﹒４％，淨息差１﹒７３％收窄１９基點。
　　中國銀行（滬：６０１９８８）年度純利２２７４﹒３９億元，多賺５﹒０２％，每股盈利
７３分，派末期股息每股２３﹒２分。中行去年淨息差為１﹒７６％，按年升１個基點，該行解
釋，主要是在人民幣貸款市場報價利率（ＬＰＲ）適度下行，導致人民幣貸款收益率下降的背景
下，集團抓住美聯儲加息等有利時機，主動優化資產負債結構，保持了息差的穩中有升。
　　農行（滬：６０１２８８）全年純利２５９１﹒４億元按年升７﹒４５％，勝預期，每股基
本盈利６９分，末期息每１０股派２﹒２２２元，即每股２２﹒２２分。農行去年淨利息收益率
１﹒９％，淨利差１﹒７３％，分別下降２２個和２３個基點，主要是由於該行持續讓利實體經
濟，生息資產收益率下降，以及受市場環境影響付息負債付息率上升。
　　農行Ａ現升１％，中行Ａ無升跌，工行Ａ軟０﹒４％，至於一日前公布業績的建行Ａ股
（滬：６０１９３９）揚０﹒５％。（ｅｙ）
　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　農業銀行（滬：６０１２８８）　３﹒１２元　升０﹒９７％
　　中國銀行（滬：６０１９８８）　　３﹒４元　　　　無升跌
　　工商銀行（滬：６０１３９８）　　４﹒５元　跌０﹒４４％
　　建設銀行（滬：６０１９３９）　５﹒９９元　　升０﹒５％
　　招商銀行（滬：６０００３６）　３４﹒６元　升０﹒７３％
　　郵儲銀行（滬：６０１６５８）　４﹒６７元　跌３﹒１１％
　　交通銀行（滬：６０１３２８）　５﹒１４元　升０﹒１９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金