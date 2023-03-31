《經濟通通訊社３１日專訊》中資銀行密集公布業績：工商銀行（滬：６０１３９８）表現
在四大行中最差，截至去年１２月３１日止年度純利３６０４﹒８３億元（人民幣．下同），升
３﹒４９％，每股純利９７分，派末期股息每股３０﹒３５分。其中淨利息收入僅６９３６﹒９
億元，微升０﹒４％，淨息差１﹒７３％收窄１９基點。
中國銀行（滬：６０１９８８）年度純利２２７４﹒３９億元，多賺５﹒０２％，每股盈利
７３分，派末期股息每股２３﹒２分。中行去年淨息差為１﹒７６％，按年升１個基點，該行解
釋，主要是在人民幣貸款市場報價利率（ＬＰＲ）適度下行，導致人民幣貸款收益率下降的背景
下，集團抓住美聯儲加息等有利時機，主動優化資產負債結構，保持了息差的穩中有升。
農行（滬：６０１２８８）全年純利２５９１﹒４億元按年升７﹒４５％，勝預期，每股基
本盈利６９分，末期息每１０股派２﹒２２２元，即每股２２﹒２２分。農行去年淨利息收益率
１﹒９％，淨利差１﹒７３％，分別下降２２個和２３個基點，主要是由於該行持續讓利實體經
濟，生息資產收益率下降，以及受市場環境影響付息負債付息率上升。
農行Ａ現升１％，中行Ａ無升跌，工行Ａ軟０﹒４％，至於一日前公布業績的建行Ａ股
（滬：６０１９３９）揚０﹒５％。（ｅｙ）
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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農業銀行（滬：６０１２８８） ３﹒１２元 升０﹒９７％
中國銀行（滬：６０１９８８） ３﹒４元 無升跌
工商銀行（滬：６０１３９８） ４﹒５元 跌０﹒４４％
建設銀行（滬：６０１９３９） ５﹒９９元 升０﹒５％
招商銀行（滬：６０００３６） ３４﹒６元 升０﹒７３％
郵儲銀行（滬：６０１６５８） ４﹒６７元 跌３﹒１１％
交通銀行（滬：６０１３２８） ５﹒１４元 升０﹒１９％
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