《經濟通通訊社３１日專訊》新希望（深：０００８７６）發公告修訂２０２２年度業績預

告，新修訂預計淨虧損１３﹒５億元－１５﹒５億元（人民幣．下同），遠高於此前預計的淨虧

損４﹒１億元－６﹒１億元。

此前有消息指非洲豬瘟疫情在中國持續蔓延，甚至有券商分析北方產區的豬瘟感染率可能達

到５０％，有關情況亦在新希望的公告中反映。新希望指出，經審計後發現近月生豬價格與公司

預期出現一定程度差異，山東、河北等北方區域生豬疫病影響程度也超出了行業預期，導致新希

望部分資產出現了超出預期的減值。

新希望擬就對生物資產減值進行計提，共計約１２﹒３５億元，其中消耗性生物資產增加計

提減值４﹒８８億元，生產性生物資產增加計提減值７﹒４７億元。

豬肉價格有上升壓力，新希望現價升３﹒３％，報１３﹒２８元；巨星農牧

（滬：６０３４７７）漲停，新五豐（滬：６００９７５）升８﹒６％，唐人神

（深：００２５６７）升５﹒８％，京基智農（深：００００４８）升５﹒７％，天康生物

（深：００２１００）走高５﹒６％，正虹科技（深：０００７０２）升５﹒４％，溫氏股份

（深：３００４９８）揚５﹒２％，傲農生物（滬：６０３３６３）升４﹒２％。（ｅｙ）

