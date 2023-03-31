《經濟通通訊社３１日專訊》被稱為「史上最嚴格的排放標準」的國六Ｂ標準將於今年７月

起實施。中國汽車流通協會昨日（３０日）召開車企國六Ｂ切換情況座談會。一汽、東風

（００４８９）（滬：６００００６）、上汽（滬：６００１０４）、廣汽（０２２３８）

（滬：６０１２３８）、北汽、長安（深：０００６２５）、奇瑞、吉利（００１７５）、長城

（０２３３３）（滬：６０１６３３）各集團及下屬企業，奔馳、寶馬（中國）、奧迪、豐田（

中國）、大眾、法拉利等企業參加了座談會。

會議透露，目前市場中，未符合新標準的車型還有２００萬輛左右的庫存未消化，主要原因

包括疫情令企業終端銷售普遍受到影響；一季度市場疲軟，需求減弱，銷售情況低於預期；武漢

降價事件導致消費者普遍持幣觀望；消費者對於車輛購置稅政策延續抱有期待，保持觀望。

參會企業建議，對於進入流通端、於６月３０日前生產下線的車輛，由於其不對環保產生增

量的影響，也為避免造成大量的浪費損失，建議國家給予６－１２個月的銷售過渡期，以利於汽

車市場的穩定。而對於生產端的切換嚴格按政策文件執行，在今年６月３０日之前全面停止不符

合排放標準車輛的生產。（ｌｃ）

