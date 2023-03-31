《經濟通通訊社３１日專訊》近期，網上部分劇情演繹類視頻作品網絡傳播過程中，因為前

後語境缺失，被誤以為是真實事件，造成不良影響。此外，還有極個別創作者試圖利用虛假人設

、情節等編造不實信息，凸顯對立或衝突效果，騙取流量和錢財。

針對這一現象，抖音昨日（３０日）發布關於「演繹」類作品的內容創作的最新規則，要求

創作者發布劇情虛構內容時，需在顯著位置標註作品屬演繹，避免作品被誤解。此舉意在打擊網

絡上的虛構擺拍行為。

新規又指出，對未註明「演繹」標識，又刻意利用虛假擺拍獲取流量進行不當營銷，誤導公

眾的帳號，平台將視情節對其進行無限期封禁等處罰。

同時，新規明確，即便視頻已經主動標註，內容仍需遵守《抖音社區公約》，包括但不限於

：不得包含虛假慈善、虛假賣慘等違反公序良俗的內容，不得含有低俗、暴力、歧視等違法或不

良內容。另外，平台將開通申訴通道，若創作者認為自己發布的虛構作品無責，僅因被不合理曲

解或者其他原因引發視頻被處罰，可向平台提出申訴。新規自５月起正式生效。（ｌｃ）



